Har du vært J17 spiller i 2026 eller er du en erfaren spiller som savner fotballbanen ? Surnadal IL stiller damelag i 4.divisjon i 2027, med gode trenere og flotte treningsforhold til spillerne. Nå trenger klubben å finne ut hvem som vil være med !

Surnadal IL Fotball har jobbet målrettet med planlegging, sportslig og organisatorisk, for å få på plass et nytt damelag - det første siden 2023 sesongen, skriver de i en pressemelding mandag.

– Det er noe vi har savnet helt siden den gangen, sier Tor Mogstad, sportslig leder i Surnadal IL Fotball før han fortsetter:

– Nå har det vært jobbet veldig bra på aldersbestemt nivå de siste årene, spesielt innenfor jentefotballen. Vi har et spillermateriale på J17, som har vært flaggskipet vårt de siste årene, som gjør at vi mener at tiden er inne for å etablere et damelag igjen.

Geir Olav Birkestøl og Frode Hågen Raaen står klare som trenere, mens Gry Norshusstuen er klar som lagleder. Neste brikke som må på plass er spillerne. Klubben vil bruke tiden fremover for til å jobbe aktivt for å øke bredden i denne satsningen.

Et solid fundament i egen klubb

Målet er å kunne etablere et lokalt tilbud for jenter også etter ungdomsfotballen, med mindre frafall og et seniorlag å se frem til. Et seniorlag for kvinner vil bli et steg opp fra juniorfotballen, og det vil naturlig nok innebære mer, både av tid og innsats.

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– Derfor ønsker vi spillere som er motiverte, sier Geir Olav Birkestøl fra trenerteamet.

Klubben tar sikte på å skape et miljø som setter utvikling i fokus og der gleden ved å spille fotball sammen blir sentral.

Laget blir påmeldt i 4.divisjon., sammen med lag som blant andre Sunndal, Molde, Dale, Træff og lag fra Kristiansund.

Denne første sesongen blir det ikke så stort fokus på resultater, fokuset får være på å gjennomført gode og interessante treninger. Så får målet være å stadig bli bedre, sier Birkestøl.

Klubben har hatt 40 spillere tilknyttet sitt gode J17 lag i 2026 sesongen, og det ser ut til å bli minst like mange i 2027 sesongen. Det er en fantastisk rekruttering, ingen klubb i kretsen har flere J17 spillere. Nå står flere av de klare til å ta steget opp til seniorfotballen.

Ser etter keepere

– Det er 8-9 spillere som går ut av J17 klassen etter årets sesong, som blir dame-spillere, så den basen vi har består av mange unge spillere. Så vi trenger absolutt mer erfaring og spillere som har vært med på seniornivå tidligere, sier Geir Olav Birkestøl før han legger til:

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– Vi har spesielt en utfordring på keepersiden. Vi har egne keepere som er veldig unge, de er J14 og J17 spillere neste år.

Så derfor er klubben særlig på jakt etter keeper, så er du målvakt er du ekstra velkommen.

Geir Olav Birkestøl og Frode Hågen Raaen har fulgt J17 spillerne i 10 år, helt fra de var seks år gamle.

– Hvis vi skal få til et damelag igjen, så er det kanskje tiden for det nå, når vi har så mange store kull som kommer opp, sier Frode Hågen Raaen og fortsetter:

– Litt av utfordringen med jentefotball er at guttene fortsetter å spille hvis de flytter ut av bygda, mens mange av jentene velger å slutte med fotball. Så hvis vi klarer å få i gang et lag, så vil det være lettere for de også å komme hjem å spille fotball og få et lag som kan fortsette i mange år. Det er litt trist at det ikke skal være noe tilbud etter J17.

Treningstilbudet vil legges opp i samarbeid med J17 miljøet for en best mulig overgang fra ungdom til senior.

Det har inneværende sesong vært stor nok spillerstall til to J17 lag, og for sesongen 2027 er planen å melde på et senior damelag, og minst ett J17 lag - kanskje to.

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Disse har jobbet i en lengre periode for å legge grunnlaget for et comeback for et damelag i fotball i Surnadal IL. Fra venstre Ole Bævre, Markedssjef, Juras Chachlauskas, daglig leder i Surnadal Idrettslag, Gry Norshusstuen fra sportslig utvalg og lagleder for det nye damelaget, Tor Mogstad, sportslig leder, Jostein Kvendset, styreleder i Surnadal IL og trenerteamet; Frode Hågen Raaen og Geir Olav Birkestøl Foto: Bård Inge Romundstad

Trenger flere erfarne spillere

Surnadal IL inviterer J17 spillere fra 2026 sesongen, samt nye og tidligere spillere til å bli med, også de som bor utenfor Surnadal kommune. Spesielt ønsker klubben kontakt med spillere over 18 år som har spilt fotball før, og som vil bidra med erfaring og gode holdninger i et lag der unge og spillere utvikler seg sammen. Enten du er en ung spiller på vei opp fra J17 fotball, eller en erfaren spiller som kan bidra med rutine og trygghet.

Et nytt kapittel for Surnadalsfotballen - kanskje med deg ?2

Med en stor og aktiv spillergruppe på jentesiden og trenere som står klare med klubben i ryggen, håper Surnadal IL å ønske seniorfotballen for kvinner tilbake i 2027. På sikt ønsker klubben å kjempe om opprykk, men først skal et solid fundament bygges. Det vil ta tid. Lokalt næringsliv er med og budsjettet for 2027 er p åplass - er du klar ?

Har du lyst til å bli med ? Møt opp på de åpne treningene fram til 10. januar. Eventuelle nye spillere melder sin interesse til Gry Norshusstuen på tlf. 979 95 177