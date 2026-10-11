Svarrabærje Teaterlag gjør seg klar for årets store revyhelg

Siste helga i oktober inviterer Svarrabærje Teaterlag igjen til storslagen revy med ei forestilling som både sparker og speiler bygda. «Make Surnadal Grettj Again» er tittelen – og ja, assosiasjonene til Trump er helt bevisst. De lover et skarpt, lokalt skråblikk med humor på alt fra ROBEK-status til kulturidentitetskrise.

Rekordsalg før premieren

Interessen er større enn noen gang. Allerede tidlig i prosessen har de passert 500 solgte billetter – uvanlig tidlig, sier de.

- Så mye bruker vi ikke å selge så tidlig. Salget er bra. Surnadalingene er kjent for å være treg, men skal man få med seg dette, kan man ikke være treg for å skaffe seg billetter.

Med tre forestillinger på programmet håper teaterlaget å fylle storstua alle kveldene.

(f.v) Ingebrigt Løfaldli og Ingebrigt Røen øver godt inn på rollene sine. Bak Ingebrigt kan man se noe av Nils Inge Aasgård Foto: Torhild Bæverfjord

Hva publikum kan forvente

Målet er enkelt: Mye latter og gjenkjennelse.

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- At de har flirt. At de går hjem fra forestillingen med en følelse om at dette var bra.

- Vi må kunne le selv om det er ugreit rundt oss.

Med lokal humor ønsker laget at materialet de leverer er gjenkjennbart, men de ønsker også at de som ikke kjenner bygda så godt, kjenner seg igjen. Det gjenkjennbare er nøkkelen – og Svarrabærje har ei «skattekiste» med tema å ta av som ikke mange andre har.

Foran sitter Merete Sæter og er sufflør, bak følger Camilla godt med. Foto: Torhild Bæverfjord

Logistikk, skippertak og kreativt kaos

Å lage revy er ingen liten jobb. Rundt 40 personer er involvert, hvorav omtrent 25 aktører på scenen. Aldersspennet er fra 15 år og oppover, og i år er det flere nye enn tidligere. En utfordring laget beskriver, er at det er for lite med folk.

– Det er ikke et problem, men ei utfordring, sier leder Ingrid Ranes.

Hadde det vært flere folk, hadde logistikken vært enklere. Teaterlaget tar gjerne imot flere folk. Både som aktører på scenen, men også til arbeid utenfor scenen som sminke, scene og lyd.

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- Det blir et skippertak, sier Olav Mogstad som er en av aktørene du vil kunne få se på scenen.

– Kreativt skippertak, skyter leder Ingrid inn.

Arbeidet starter allerede før jul, året før, men som vanlig kommer den ordentlige innsatsen ikke i gang før når premieren nærmer seg. Tekster skrives og sendes inn innen en tidsfrist. Så velger styret, sammen med instruktør hvilke nummer som skal være med. Men helt ferdig før premieren blir de ikke.

– Det kan plutselig skje noe i løpet av revy-helgen, etter premieren. Om det er et lokalt fotballag som vinner en kamp, eller kanskje en landskamp eller lignende, kan det hende vi plotter dette inn i revyen på en eller annen måte, sier Håkon Solem som også er en av aktørene vi møter på scenen.

Nå treffes gjengen annenhver helg og noen ganger midt i uka for å få sette sammen forestillingen.

(f.v) Ida Raspara Hyttebakk, Øyun Aune, Olav Mogstad og Ingebrigt Løfaldli Foto: Torhild Bæverfjord

Stemning og samhold

Til tross for mye arbeid er det også mye glede, kan gjengen fortelle.

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- Det å ha det gøy sammen og at vi trives sammen er veldig viktig, sier Ingrid.

- Flere av oss har holdt på i flere år og trives veldig med dette, sier Olav mens Håkon nikker bekreftende.

Stemninga er – som alltid – litt spent, og etter hvert blir man sliten. – Jeg er drittlei når vi er ferdig, men det skal være slik, sier Olav. Før forestillingen bygger det seg opp med både spenning og glede. De er enige om at samholdet og stemninga er viktig. De har mange timer med frivillig arbeid, og betalingen kommer når publikum etterpå går ut, etter forestillingen med en opplevelse om at dette var bra.

Instruktøren som kjenner laget

Camilla Hyttebakk står for regien i år, og får unisont skryt.

- Behagelig å jobbe med, fordi hun kjenner oss

- Dyktig til å stramme oss inn der det trengs

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- Ja, hun er streng – på sin måte

Dette er svarene, når spørsmålet om hvordan det er å ha Camilla som instruktør blir stilt. Hun kjenner teaterlaget, lokalmiljøet og humoren, det gjør henne ekstra verdifull i en revy som står og faller på lokale innslag. Hun har tidligere vært leder for Svarrabærje teaterlag.

Camilla Hyttebakk - instruktør Foto: Torhild Bæverfjord

Svarrabærje Teaterlag betyr mye for bygda

Revytradisjonen i kommunen er lang og fra 1979 har det vært Svarrabærje Teaterlag. For mange er revyen et årlig holdepunkt. En tradisjon. Revyen gir folk et pusterom, et fellesskap og en mulighet til å se bygda med nye øyne – og kanskje le litt av seg selv -.

- Målet er, om vi tar et pauseår, så vil folk snakke om det.

Klar for tre kvelder med fulle hus

Med rekordsalg av billetter så tidlig før forestilling, et sterkt rykte og en forestilling som lover både humor og skarpe replikker gjør Svarrabærje Teaterlag seg klar for å gjøre Surnadal grettj again.