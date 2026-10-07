ANNONSE:
Medlemsfest i Torshall 24. oktober
Rindal IL arrangerer medlemsfest i Torshall 24.oktober klokken 19.00.
Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til tradisjonell medlemsfest.
Håper mange tar på seg finstasen og møtes til en festaften i Torshall.
Dette er årsavslutning for støtteapparat, trenere, aktive og ikke aktive, med andre ord alle medlemmer i Rindal idrettslag. Festen er lukket lag.
- Egen DJ lager liv på dansegulvet
- Matservering
Påmelding til Frid Grøtan Hartveit innen onsdag 21. oktober.
SMS til 98607044
Kr. 300.- pr. person
--
Minner om taxitilbud på helg i Rindal.
Fredager og lørdager kl. 20 – 04
Trygt hjem – hele kommunen dekkes.
Trøndertaxi: (App/telefon)
Meldal Taxi: 72 49 74 90
Hilsen styret i Rindal IL