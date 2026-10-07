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Rindal IL sin logo. Rød og hvit bakgrunn, 'Rindal IL' i blå skift, og årstallet 1906 i hvitt over.

Medlemsfest i Torshall 24. oktober

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Rindal IL arrangerer medlemsfest i Torshall 24.oktober klokken 19.00. 

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til tradisjonell medlemsfest.

Håper mange tar på seg finstasen og møtes til en festaften i Torshall.
Dette er årsavslutning for støtteapparat, trenere, aktive og ikke aktive, med andre ord alle medlemmer i Rindal idrettslag. Festen er lukket lag.

- Egen DJ lager liv på dansegulvet

- Matservering

Påmelding til Frid Grøtan Hartveit innen onsdag 21. oktober.

SMS til 98607044

Kr. 300.- pr. person

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Minner om taxitilbud på helg i Rindal.
Fredager og lørdager kl. 20 – 04
Trygt hjem – hele kommunen dekkes.
Trøndertaxi: (App/telefon)
Meldal Taxi: 72 49 74 90

 

Hilsen styret i Rindal IL

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