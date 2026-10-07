Rindal IL arrangerer medlemsfest i Torshall 24.oktober klokken 19.00.

Vi ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen til tradisjonell medlemsfest.

Håper mange tar på seg finstasen og møtes til en festaften i Torshall.

Dette er årsavslutning for støtteapparat, trenere, aktive og ikke aktive, med andre ord alle medlemmer i Rindal idrettslag. Festen er lukket lag.

- Egen DJ lager liv på dansegulvet

- Matservering

Påmelding til Frid Grøtan Hartveit innen onsdag 21. oktober.

SMS til 98607044

Kr. 300.- pr. person

--

Minner om taxitilbud på helg i Rindal.

Fredager og lørdager kl. 20 – 04

Trygt hjem – hele kommunen dekkes.

Trøndertaxi: (App/telefon)

Meldal Taxi: 72 49 74 90

Hilsen styret i Rindal IL