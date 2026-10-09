ANNONSE, LEDIG STILLING:
Økonomi- og administrasjonssjef
Vil du være med å forme fremtidens digitale og bærekraftige økonomistyring?
Hos oss blir du ikke bare en leder for tall og rapporter; du blir en nøkkelspiller i ledergruppen som kobler strategi, teknologi og bærekraftig forretningsutvikling. Vi har allerede lagt et godt grunnlag på digitaliseringsreisen, men har store ambisjoner for fremtiden!
Nå ser vi etter deg som er faglig trygg, en god lagbygger, og som motiveres av å skape sømløs samhandling mellom kunder, sjåfører, medarbeidere og samarbeidspartnere. Du vil rapportere direkte til daglig leder og ha personalansvar for et dyktig team innen finans og regnskap.
Sentrale ansvarsområder
Strategisk og operativ økonomistyring: Lede avdelingen og sikre effektivt regnskap, treffsikker budsjettering og god rapportering på tvers av alle konsernets selskaper.
Digitalisering og prosessforbedring: Være pådriver for å ta i bruk fremtidsrettede systemer, automatisering og data som forenkler hverdagen og øker effektiviteten.
Bærekraft og kvalitet: Videreutvikle konsernets kvalitet- og miljøstyringssystemer, og integrere bærekraft i forretningsmodellen.
Ledelse og kultur: Bygge et sterkt, strukturert og motivert fagmiljø gjennom tillitsbasert lederskap.
Compliance: Sikre korrekt myndighets- og bankrapportering og etterlevelse av relevante lover og rammebetingelser.
Om du blir vår nye kollega får du personalansvar for fem dyktige fagpersoner innen forretningsutvikling/IT, regnskap og back-office. I tillegg til overordnet økonomistyring, vil du ha ansvaret for konsernets innkjøp. Du vil være sentral i vårt arbeid med kunstig intelligens og digitalisering for å skape en enda smartere og mer effektiv arbeidsflyt. Stillingen er også viktig for våre forbedringstiltak, og du vil bidra i både strategisk utvikling, analysearbeid, lønnsomhetsvurderinger og prosjektledelse.
Hvem ser vi etter?
Utdanning og erfaring: Relevant høyere økonomisk utdannelse og solid erfaring fra økonomistyring og forretningsutvikling.
Digitalt hode: God systemforståelse, erfaring med ERP-løsninger og en naturlig nysgjerrighet på nye digitale verktøy.
Bærekraftig driv: Brennende engasjement for effektiv drift, bærekraft og kontinuerlig forbedring.
Relasjonssterk leder: En samlende, motiverende og tydelig lederstil med utpreget gjennomføringsevne.
Analytisk og løsningsorientert: Arbeider systematisk, tar initiativ og kommuniserer svært godt på norsk, både skriftlig og muntlig.
Like viktig som din formelle bakgrunn er dine holdninger, dine verdier og ditt engasjement for å skape resultater sammen med teamet!
Hva vi tilbyr deg
Sentral posisjon og påvirkningskraft: En sentral lederrolle i et solid og offensivt konsern der dine ideer blir lyttet til og satt i verk.
Fleksibel hverdag: Hovedkontor med moderne fasiliteter og god kantineordning i Surnadal. Vi tilrettelegger for fleksible ordninger og hybridhverdag der det er hensiktsmessig.
Mennesker og miljø: Et uformelt, kompetent og inkluderende arbeidsmiljø med varierte og spennende oppgaver.
Trygghet og goder: Konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger.
Vi vet at folkene våre er det viktigste vi har, og kan skilte med svært gode ansattordninger som sørger for at du har det bra både på og utenfor jobb.
Nysgjerrig på rollen?
Vi vet at de beste kandidatene ofte har spørsmål før de søker.
Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og konfidensiell samtale om stillingen og mulighetene hos oss!2
Søknadsfrist 6. november 2026.
Se fullstendig stillingsannonse her.
Om SUTRA AS
Sutra AS er en uavhengig transportør som leverer totale transportløsninger over hele landet innen stykkgods og partilast. Vi leverer også løsninger innen masse- og asfalttransport, tømmertransport, container og avfallstransport i Midt-Norge. Som en av Midt-Norges største private transportører løser vi de transportbehov våre kunder måtte ha.
Sutra tilbyr de fleste transportjenester både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi er en betydelig aktør med om lag 140 biler, 170 engasjerte medarbeidere (direkte og indirekte), og medeierskap i selskaper som Toten Transport AS og Trondheimsterminalen AS. Vårt hovedkontor ligger i Surnadal, men vi har også kontorer i Trondheim, Orkanger og Hommelvik.
For å sikre at våre kunder får levert en trafikksikker, bærekraftig og sosialt ansvarlig transporttjeneste er vi sertifisert innen både Fair Transport og ISO-standardene på kvalitet og miljø. Landbasert transport står midt i en enorm omstilling, og vi er stolte av å være en viktig samfunnsaktør i det grønne skiftet. Med et sterkt fokus på fremtidsrettet bilmateriell, biogass og biodiesel, leder vi an i bransjens miljøsatsing. Vi har doblet aktiviteten det siste tiåret, omsetter i dag for over 500 millioner kroner i konsernet, og har store ambisjoner for årene som kommer.