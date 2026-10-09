Økonomi- og administrasjonssjef

Vil du være med å forme fremtidens digitale og bærekraftige økonomistyring?

Hos oss blir du ikke bare en leder for tall og rapporter; du blir en nøkkelspiller i ledergruppen som kobler strategi, teknologi og bærekraftig forretningsutvikling. Vi har allerede lagt et godt grunnlag på digitaliseringsreisen, men har store ambisjoner for fremtiden!

Nå ser vi etter deg som er faglig trygg, en god lagbygger, og som motiveres av å skape sømløs samhandling mellom kunder, sjåfører, medarbeidere og samarbeidspartnere. Du vil rapportere direkte til daglig leder og ha personalansvar for et dyktig team innen finans og regnskap.

Sentrale ansvarsområder

Strategisk og operativ økonomistyring: Lede avdelingen og sikre effektivt regnskap, treffsikker budsjettering og god rapportering på tvers av alle konsernets selskaper.

Digitalisering og prosessforbedring: Være pådriver for å ta i bruk fremtidsrettede systemer, automatisering og data som forenkler hverdagen og øker effektiviteten.

Bærekraft og kvalitet: Videreutvikle konsernets kvalitet- og miljøstyringssystemer, og integrere bærekraft i forretningsmodellen.

Ledelse og kultur: Bygge et sterkt, strukturert og motivert fagmiljø gjennom tillitsbasert lederskap.

Compliance: Sikre korrekt myndighets- og bankrapportering og etterlevelse av relevante lover og rammebetingelser.

Om du blir vår nye kollega får du personalansvar for fem dyktige fagpersoner innen forretningsutvikling/IT, regnskap og back-office. I tillegg til overordnet økonomistyring, vil du ha ansvaret for konsernets innkjøp. Du vil være sentral i vårt arbeid med kunstig intelligens og digitalisering for å skape en enda smartere og mer effektiv arbeidsflyt. Stillingen er også viktig for våre forbedringstiltak, og du vil bidra i både strategisk utvikling, analysearbeid, lønnsomhetsvurderinger og prosjektledelse.

Hvem ser vi etter?

Utdanning og erfaring: Relevant høyere økonomisk utdannelse og solid erfaring fra økonomistyring og forretningsutvikling.

Digitalt hode: God systemforståelse, erfaring med ERP-løsninger og en naturlig nysgjerrighet på nye digitale verktøy.

Bærekraftig driv: Brennende engasjement for effektiv drift, bærekraft og kontinuerlig forbedring.

Relasjonssterk leder: En samlende, motiverende og tydelig lederstil med utpreget gjennomføringsevne.

Analytisk og løsningsorientert: Arbeider systematisk, tar initiativ og kommuniserer svært godt på norsk, både skriftlig og muntlig.

Like viktig som din formelle bakgrunn er dine holdninger, dine verdier og ditt engasjement for å skape resultater sammen med teamet!

Hva vi tilbyr deg

Sentral posisjon og påvirkningskraft: En sentral lederrolle i et solid og offensivt konsern der dine ideer blir lyttet til og satt i verk.

Fleksibel hverdag: Hovedkontor med moderne fasiliteter og god kantineordning i Surnadal. Vi tilrettelegger for fleksible ordninger og hybridhverdag der det er hensiktsmessig.

Mennesker og miljø: Et uformelt, kompetent og inkluderende arbeidsmiljø med varierte og spennende oppgaver.

Trygghet og goder: Konkurransedyktige betingelser samt gode pensjons- og forsikringsordninger.



Vi vet at folkene våre er det viktigste vi har, og kan skilte med svært gode ansattordninger som sørger for at du har det bra både på og utenfor jobb.

Nysgjerrig på rollen?

Vi vet at de beste kandidatene ofte har spørsmål før de søker.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende og konfidensiell samtale om stillingen og mulighetene hos oss!2

Søknadsfrist 6. november 2026.