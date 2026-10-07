Statsbudsjettet: Dobbel avgiftssmell for bilistene

Det er ingen kutt i drivstoffavgiftene i regjeringens forslag til statsbudsjett. Samtidig skal elbiler bli dyrere. – Dette er ikke et kutt i avgiftene. Og det er en dobbeltsmell for bilister som nå sliter med skyhøye drivstoffpriser og samtidig ser at elbiler blir dyrere, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Dette er ikke et budsjett for bilistene på avgiftssiden. NAF er skuffet over at regjeringen ikke foreslår å redusere avgiftene som treffer bilistene på pumpa. Det ville vært et enkelt og treffsikkert grep. NAF

I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år blir veibruksavgiften kuttet for både bensin og diesel. Samtidig trappes CO2-avgiften videre opp. Til sammen går dette om lag i null på pumpene for bilistene, skriver NAF i sin pressemelding.

– Ikke godt nok

– Det betyr at kuttet i veibruksavgiften som regjeringen gjerne vil ha oppmerksomhet rundt, nulles ut på pumpen. Det skal et betydelig større kutt i veibruksavgiften til for at dette skal merkes. Det er ikke godt nok slik forslaget står, og viser at regjeringen ikke har tatt inn over seg den skvisen norske bilister nå står i, sier Handagard.

Hun viser til økende drivstoffpriser denne høsten, samtidig som andre kostnader for husholdningene også er høye. Samtidig som prisene på diesel har økt til over 30 kroner literen flere perioder denne høsten, har presset for avgiftskutt økt.

– Dette er ikke et budsjett for bilistene på avgiftssiden. Det er rom for å kutte mer i veibrukavgiften. Vi er skuffet over at regjeringen ikke foreslår å redusere avgiftene som treffer bilistene på pumpa. Det ville vært et enkelt og treffsikkert grep, sier Handagard.

Varslet elbil-smell

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Samtidig som drivstoffavgiftene holdes høye, skal det bli dyrere å kjøpe elbiler når grensen for moms flyttes fra 300 000 kroner til 150 000 kroner fra nyttår.

– Den lavere momsgrensen betyr en smell på rundt 40 000 kroner for vanlige familiebiler. Dette ble varslet i fjor. Men i dagens situasjon med høye drivstoffpriser og press i folks økonomi, kan mange kjenne at det blir vanskeligere å bytte til elbil nå enn da dette ble lagt frem i fjor, sier Handagard.