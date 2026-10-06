Ei gruppe ungdommer poserer innendørs med sekker og bagasje.
Bandet Silent og Tore Flostrand Skei er klare for å opptre på UKM. F.v. Ingebrigt Kvendset Bergli, Daniel Løset, Tore Flostrand Skei, Arin Andersen og Hedda Moen Gjerstad.

UKM Fylkesfestivalen er i gang
- sjå streaming frå framsyningane

Mandag til onsdag denne veka blir UKM Fylkesfestival arrangert i Kristiansund. To enkeltartistar og eitt band frå Surnadal er med i kategorien for musikk, og framsyningane blir streama.

Redaksjonen, Trollheimsporten
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Framsyning 1 startar kl 13 tysdag, og her deltek Tore Flostrand Skei. Ulrik Akrim er med i framsyning 2, som startar tysdag kl 19. Onsdag kl 13 startar framsyning 3, der bandet Silent er med.

Framsyningane blir streama på UKM sine nettsider

En dirigent foran en folkemengde som danner et kor i en moderne utstillingshall.
UKM-koret på opninga av fylkesfestivalen i Normoria.
Stor folkemengde samlet i en moderne vestibyle med glassvegger.
Frå opninga i Normoria.

Siv Torvik, som er dagleg leiar i Surnadal frivilligsentral, er med på turen til Kristiansund. Ho fortel at fylkesfestivalen vart opna av ordføraren i Kristiansund og fylkesordføraren på Normoria mandag. Dei av deltakarene som ikkje deltek med kunst danna UKM-koret, som framførte to låter på opninga. Kunstutstillinga vart opna med sprudlande drikke (Mozell), og etter dette vart det speedfriending i Festiviteten.

Gjester ved en bardisk med champagneglass og fargerik kunstinstallasjon i et moderne lokale.
Sprudlande drikke (Mozell).

Bildeserie:

To besøkende ser på tegninger og grafiske kunstverk i et galleri.
Innrammet maleri med stiliserte figurer i et mørkt, diagonalt penselstrøk.
Fargerikt armbånd og fire øredobber på et hvitt kort over et mørkt trebord.
Moderne korridor med sitteplasser, utstillinger og skilt til operasalen.
Opplyst historisk steinbygning ved en regnvåt plass om natten.
Utsmykket trappehall med lysekrone, buet tak, vindu og dekorative rekkverk.
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