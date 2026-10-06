Bandet Silent og Tore Flostrand Skei er klare for å opptre på UKM. F.v. Ingebrigt Kvendset Bergli, Daniel Løset, Tore Flostrand Skei, Arin Andersen og Hedda Moen Gjerstad. Foto Siv Torvik

UKM Fylkesfestivalen er i gang

- sjå streaming frå framsyningane

Mandag til onsdag denne veka blir UKM Fylkesfestival arrangert i Kristiansund. To enkeltartistar og eitt band frå Surnadal er med i kategorien for musikk, og framsyningane blir streama.