Nye konstruksjoner tar form ved Rinna og Store Bulu

Til tross for en sommer og høst preget av mye nedbør og krevende forhold, melder Statkraft om god fremdrift i prosjektet som skal bidra til å sikre minstevannføring til Surna-vassdraget. Nå begynner de nye anleggene ved Rinna dam og Store Bulu i Trollheimen for alvor å ta form.

Geir Furnes Foto: Statkraft

– Etter mye planlegging og omfattende forberedelsesarbeider er vi nå inne i en fase der anleggene begynner å ta mer form. Det skjer mye på begge lokasjonene, og det er lagt ned mye godt arbeid fra alle parter så langt, sier Geir Furnes, prosjektleder i Statkraft.

Prosjektet ved Rinna og Store Bulu er en del av oppfølgingen av vilkårsrevisjonen for Folla-Vindøla-reguleringen. Statkraft skal etablere løsninger som sikrer minstevannføring fra både Rinna og Store Bulu gjennom hele året, noe som skal bidra til bedre forhold for fisk og øvrig fauna i Surna-vassdraget.

– Dette er et viktig prosjekt både for miljøet i vassdraget og for å sikre moderne og robuste anlegg for framtiden, fastslår Furnes.

Rinna og Store Bulu er begge tilknyttet vannkraftsystemet som forsyner Trollheim kraftverk, som årlig produserer strøm tilsvarende 50 000 norske husstander.

Omfattende arbeider pågår

De første arbeidene startet i 2025. Da ble det blant annet bygget ny tilkomstbru over Rinna, etablert fiber fram til damanlegget og gjennomført rehabilitering av inntakskonstruksjoner.

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– I fjor handlet mye om å forberede anleggene. Nå er vi inne i den delen av prosjektet der folk i større grad kan se resultatene av arbeidet som blir gjort, sier Furnes.

Årets anleggssesong startet 10. juni etter at reinkalvingsperioden var over. Siden da har arbeidene pågått for fullt ved begge anleggene.

Ved Rinna dam er det gjennomført omfattende betongarbeider på eksisterende damkonstruksjoner, samtidig som et nytt minstevannføringshus er under oppføring. Hele dammen skal støpes på oppstrøms side. Rør, ventiler og tekniske installasjoner er nå på plass, og arbeidet med luke- og styringsarrangementene er godt i gang. Det er 10-15 personer som jobber fast på anlegget her.

Ved Store Bulu er det utført omfattende rehabiliteringsarbeider på eksisterende konstruksjoner. Ny terskel ved inntaket er støpt, dammen er hevet, og byggingen av et nytt minstevannføringshus er i gang.

– Det er fem til ti personer som bor her inne på fjellet og arbeider på denne byggeplassen. Flere av arbeiderne har uttrykt glede for å få jobbe på denne naturskjønne lokasjon i fjellet til tross for at det både er solfylte dager og dager som er mer friske. Man møter på mange problemstillinger og utfordringer når man jobber på gamle anlegg i fjellet og det er gøy å gyve løs på dem sammen, sier Furnes

Store Bulu Foto: Statkraft

Krevende forhold på fjellet

Arbeidene foregår i et værutsatt fjellområde med korte anleggssesonger og krevende logistikk. Ved Store Bulu må alt av utstyr og materialer transporteres inn med helikopter, samtidig som begge anleggene er sårbare for raske endringer i vannføring.

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Den våte sommeren og høsten har ført til flere flomsituasjoner. Så langt har arbeidet måttet stanse en rekke dager på grunn av høy vannføring. Magasinkapasiteten ved de to lokasjonene er begrenset, noe som gjør at vassdraget går fort opp og ned.

– Vi kan ikke styre været, men vi har dyktige entreprenører og medarbeidere som finner gode løsninger og sørger for at arbeidet fortsetter så effektivt og sikkert som mulig. Til tross for utfordringene har vi fått utført mye godt arbeid denne sesongen, sier Furnes.

Det er B&B Entreprenør AS fra Trøndelag som er byggentreprenør, mens Hywer AS fra Sunnfjord er mekanisk leverandør. Furnes roser også hytteeiere og lokalbefolkning for å vise forståelse og tålmodighet for at disse arbeidene nå må utføres.

Foto: Statkraft

70 milliarder i Norge

Statkraft, som i dag produserer en tredel av norsk kraft, annonserte nylig at det planlegger å investere rundt 80 milliarder kroner i Norge de neste ti årene, hvorav om lag 70 milliarder skal gå til vannkraft.

Mesteparten av investeringene skal gjøres i tyngre vedlikehold av eksisterende kraftverk, slik at produksjonen fra allerede utbygde vassdrag opprettholdes. Disse investeringene fordeler seg mellom erstatning av teknisk utstyr, forsterking av dammer og vedlikehold og forbedring av vannveier. I tillegg vil enkelte eldre anlegg erstattes med nye for å utnytte vannressursene bedre.

I Møre og Romsdal er arbeidet med et nytt kraftverk på Sunndalsøra det klart største prosjektet. I fjor søkte Statkraft konsesjon for å bygge et nytt Aura kraftverk til rundt seks milliarder kroner. Planene innebærer å erstatte dagens kraftverk med et nytt og mer moderne anlegg som kan utnytte vannressursene mer effektivt og gi økt kraftproduksjon fra eksisterende reguleringer. Et nytt Aura kraftverk vil være blant de største vannkraftinvesteringene i Norge i årene som kommer dersom prosjektet får nødvendige godkjenninger og investeringsbeslutning tas.

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Investeringene vil gi ringvirkninger både nasjonalt og regionalt, gjennom oppdrag til entreprenører, aktivitet i leverandørindustrien og økt verdiskaping i lokalsamfunnene.