1 av 3 viltkollisjoner skjer de siste tre månedene av året 

Hittil i år har 1732 vilt blitt påkjørt i Trøndelag, 921 i Møre og Romsdal. 49 i Rindal og Surnadal. Det før vi går inn i høysesongen for viltpåkjørsler. Forsikringsselskapet Gjensidige ber trafikantene være ekstra oppmerksomme nå på høsten.

– Det er en markant økning i antall viltpåkjørsler nå på høsten. I snitt vil det smelle 5-6 ganger daglig resten av året bare i Møre og Romsdal, sier kommunikasjonssjef Pål Rune Eklo i Gjensidige. I Trøndelag vil det smelle 10 ganger daglig ut året.

49 viltpåkjørsler i Rindal og Surnadal så langt i år

Tall fra Hjorteviltregisteret viser at det så langt i år er registrert 1732 sammenstøt mellom motorkjøretøy og vilt i Trøndelag, 921 i Møre og Romsdal.

Av de store hjortedyra, som potensielt kan føre til størst skade i en kollisjon, er det i Trøndelag hittil i 2026 registrert på kjørsel av 1129 rådyr, 104 hjort og 238 elg. I Møre og Romsdal 573 rådyr, 242 hjort og 10 elg.

I Surnadal er det pr. 5. oktober registrert 40 viltpåkjørsler, mens tallene for Rindal er ni.

- Økningen på høsten kan forklares med at det blir vanskeligere føreforhold både for dyr og trafikanter, i tillegg fører sesongtrekk og høstjakt til at dyra forflytter seg mer, sier Eklo.

Pål Rune Eklo, kommunikasjonssjef i Gjensidige Foto: Gjensidige

Store kostnader og stygge skader

En beregning som forsikringsselskapet Gjensidige har gjort, viser at en viltpåkjørsel i gjennomsnitt koster rundt 60 000 kroner i materielle skader. Det vil si skader for rundt 55 millioner kroner så langt i år i Møre og Romsdal. I tillegg kommer personskader.

- Det er stor variasjon i omfanget, fra at man kommer uskadd fra sammenstøtet, til totalvrak av bilen og personskader. Marerittet er å få en elg over panseret og inn gjennom frontruta. Sparkende klover og tyngden på dyret i fart kan gi stygge personskader, sier Eklo.

Skader på eget kjøretøy dekkes av kaskoforsikringen på bilen, og man slipper bonustap ved påkjørsel av dyr.

Flest ulykker i mørket

Veier med mye trafikk kommer naturlig nok høyt på listen over hvor det oftest skjer påkjørsler, men tidspunkt på dagen har også noe å si.

– Dyra har sine vante trekkruter, så spesielt der det er skiltet med viltovergang eller fare for vilt bør en ta det ekstra med ro. Flest ulykker skjer når det er skumt og mørkt ute - mellom klokken 7 og 9 på morgenen, og etter klokken 16, sier Eklo.

Meld fra hvis du kjører på dyr

Eklo understreker at kjører du på dyr, har du plikt til å melde fra. Å etterlate skadde dyr er straffbart. Skadde dyr vil ofte gjemme seg og er vanskelig å finne. Dermed kan de bli liggende i dagevis og lide en smertefull død.

– Kontakt Politiet på 02800 eller viltnemda. Merk stedet der du kjørte på dyret slik at det blir enkelt å starte ettersøket, sier Eklo.

Dette gjør du om du kjører på et dyr:

Stopp på et trygt sted og observer dyret

Om dyret er dødt, prøv å få det ut av kjørebanen, eller sett opp varseltrekant

Om dyret er skadet, vurder skaden og prøv å se hvor dyret tar veien. Er det skadet vil det ofte stoppe og legge seg ned ganske raskt. Ikke følg etter, da det kan flykte videre

Meld fra til politiet på 02800. De varsler videre til Viltnemda, lokale fallviltgrupper, veterinærer eller andre aktuelle grupper

Dersom det ikke er mobildekning, merk stedet med for eksempel en plastpose, og ring og meld fra når du har mobildekning.

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