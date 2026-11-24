Etter måneder med forberedelser har nye eiere tatt over driften av Matkroken i Bæverfjord. Med støtte fra familie, tro på lokalsamfunnet og planer om både lokale produkter og videre utvikling, håper de å kunne få skape en butikk som folk ønsker å bruke i mange år fremover.

Marit Gravvold og Lars Ole Gravvold sammen med Vibecke Warvik (ikke tilstede) gleder seg til å ta i mot bygdefolket og andre som ønsker å bruke Matkroken i Bæverfjord. Foto Torhild Kleven Bæverfjord

Viktig at det er en butikk i bygda

For de nye eierne var beslutningen om å overta butikken først og fremst et spørsmål om å sikre viktig tilbud i bygda.

- Jeg synes det er viktig for bygda at det er en butikk. Hvis alternativet hadde vært nedleggelse, måtte vi i hvert fall prøve, forteller Lars Ole Gravvold.

Lars Ole har sammen med sin mor Marit Gravvold og tante Vibecke Warvik tatt over Matkroken og skal nå drive den videre. Planleggingen av overtakelsen har pågått siden i sommer. Selv om mye av det praktiske arbeidet har kommet på plass, har det vært en omfattende prosess med både planlegging og papirarbeid. Målet er ikke å gjøre butikken ugjenkjennelig, men å tilpasse den til fremtidens behov.

Lokale produkter

- Vi ønsker at det fortsatt skal være en butikk folk kjenner igjen, men samtidig en butikk som følger med i tiden og som folk ønsker å bruke.

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Blant planene ønsker de å satse mer på lokale produkter. Lokale egg og kjøtt og andre varer fra nærområdet skal få plass i hyllene. Samtidig ønsker de å videreføre tjenestene som allerede finnes, blant annet som utleveringssted for Posten og PostNord.

De ser også for seg videre utvikling av butikken på sikt. Kanskje kan det komme både en kaffekrok og utvidelser av lokalet.

Allerede nå kan man finne lokale matvarer i frysedisken. Foto Torhild Kleven Bæverfjord

Utelukkende positiv respons

- Vi har ikke hørt noe negativt. Folk har vært glade for at noen vil satse, og det tar vi som et godt tegn.

På overtakelsesdagen fikk de riktignok en utfordring da betalingsterminalen ikke fungerte som den skulle. Likevel lot ikke de nye eierne seg stresse nevneverdig av situasjonen. De løste det med å la kundene få betale med VIPPS.

- Det er en strek i regningen, men slike ting kan skje. Problemet ligger verken hos oss eller tidligere driver, forteller Lars.

Nettopp den tidligere driveren, Anders Aasgård kunne man se bak kassen, selv om de nye eierne nå har tatt over. Han vil fortsatt være en del av hverdagen i butikken fremover.

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- Jeg hadde min siste arbeidsdag nå i helgen, sier Anders og smiler lurt.

De nye eierne ønsker en gradvis overgang, og verdsetter erfaringen de får fra Anders.

Flere er innom for å hilse på de nye eierne av Matkroken i Bæverfjord. Foto Torhild Kleven Bæverfjord

Ønsker at lokalbefolkningen benytter seg av muligheten

Den største utfordringen fremover tror de blir å få enda flere til å handle mer lokalt.

- Vi forventer ikke at folk tar all handelen her. Men dersom flere legger igjen litt mer av handelen på Matkroken, betyr det mye for at butikken skal kunne utvikle seg videre.

De nye eierne går nå inn i en ny hverdag med optimisme, pågangsmot og kjenner støtten fra lokalsamfunnet.

Gerd Bente Otnes overrasker de nye eierne med blomster. Hun setter stor pris på at de nye eierne ønsker å satse på butikken. Foto Torhild Kleven Bæverfjord

Gerd Bente Otnes kom og overrakte de nye eierne en blomster og takket dem for at de ønsket å satse videre med butikken.

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De nye eierne sier at målet er klart: å skape en butikk for fremtiden, og samtidig bevare en viktig møteplass i bygda.