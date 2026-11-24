Fornøydd med å få på stjerna, så da får det bli litt finjustering framover.🎄 #stangvik #surnadal @tovemogstad på Instagram

God tirsdag til alle som leser Trollheimsporten! På denne datoen i 1859 ga Charles Darwin ut "Artenes opprinnelse", en av vitenskapens viktigste bøker.

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Gudrun og Guro har navnedag.

Gudrun = norrønt guð (gud) + rún (hemmelighet). Guro er en variant av navnet.

Dagens visdomsord:

William Somerset Maugham:

Alle generasjoner smiler av fedrene, ler av besteforeldrene og beundrer oldefedrene.Dagens Gruk fra Piet Hein (Kumbel Kumbel): Vår motpart gjør sjikane til en sport og gjennomfører sin perfide feide. Vi derimot - vi setter hardt mot hardt og er høyt hevet over samarbeidet.



Ekstra Gruk:

Glede er å se livet gjennom en solstråle.

Noen historiske hendelser fra denne dato:

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1859 – Charles Darwin ga ut Artenes opprinnelse.

1922 – Forfatteren og IRA-medlemmet Robert Erskine Childers ble henrettet av Den irske fristaten for ulovlig innehav av en revolver.

1944 – 88 amerikanske fly gjennomførte det første bombeangrepet mot Tokyo.

1947 – Robert Schuman blir fransk statsminister.

1963 – Lee Harvey Oswald, mistenkt for mordet på John F. Kennedy ble skutt ned og drept av Jack Ruby; mordet ble vist på direkte fjernsyn.

1969 – Apollo 12 landet trygt i havet etter den andre bemannede måneferden.

(Kilde: Wikipedia)

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