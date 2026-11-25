God morgen 25. november
God onsdag! 25. november er FNs dag for avskaffelse av vold mot kvinner. Surinam har nasjonaldag i dag, det samme har Bosnia-Hercegovina. Vi gratulerer Katarina, Katrine og Kari med navnedagen.
Navnedagen er etter Katarina av Alexandria som ble lagt på hjul og steile og halshogd i år 304, en av de fire hovedjomfruer, filosofers og læreres skytshelgen, i Norge feiret som Karimesse.
Litt historie på denne datoen:
1870 – Ballongen «La Ville d’Orléans» kom ut av kurs fra beleiringen av Paris og havnet på Lifjell i Telemark.
1905 – Kong Haakon VII trer i land i Norge for første gang som norsk konge, sammen med dronning Maud og kronprins Olav.
1936 – Tyskland og Japan signerer Antikominternpakten. Som innebar at de skulle «konsultere» hverandre hvis noen av landene ble angrepet av Sovjetunionen.
1963 – John F. Kennedy blir begravet på Arlington kirkegård.
1976 – Surinam blir selvstendig.
1992 – Den tsjekkoslovakiske nasjonalforsamlingen bestemmer at landet skal deles opp i Tsjekkia og Slovakia fra og med 1. januar 1993.
Kilde: Wikipedia