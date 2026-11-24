Lokale bøker og lokal musikk står på programmet 2. desember.

- Norunn Holten har vore sentral i redaksjonen til «Du mitt Nordmøre» i haust, og presenterer den tradisjonsrike og populære årboka. I år er boka ekstra spennande, både på grunn av innhaldet og fordi ho kjem i nytt og større format, seier Gerd Ingrid Kvendset, leiar i Heimbygdlaget.

Kristen Halle har skrive 100-årshistoria til Surnadal Apotek. Den som enno ikkje har fått med seg denne viktige historia, får ein ny sjanse på Heimbygdskaféen. Da vil Kristen i ord og bilde fortelje om ei historie som går heilt tilbake til 1925.

Møre og Romsdal Forfattarlag har gitt ut boka «Flyge lågt over fluda», der ikkje mindre enn 31 forfattarar frå heile fylket er representert med tekster. Blant dei er Steinar Hasselø og Svein Sæter, som les kvar si forteljing under arrangementet.

Karstein Mauset har hausta god kritikk for sine fine melodiar til dikt av ei rekkje lokale forfattarar. Han framfører fleire av songane under Heimbokskaféen onsdag 2. desember.

- Kvelden blir toppa med utdeling av Målprisen vår. Vi i Heimbygdlaget har lyst til å følgje opp med slike arrangement, for å løfte fram lokal litteratur og musikk. Om interessa er stor nok, kan det bli ein årleg tradisjon, seier Gerd Ingrid Kvendset.

Ordet «kafé» tyder på servering, og Heimbygdlaget lovar noko godt å bite i. Det er gratis inngang.

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