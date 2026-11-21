Koret Prosjekt 17 inviterer til julemusikk i Todalen og Åsskard kyrkjer søndag. Foto: Bernt Bøe

- Kom, syng med og hør juletonar! Koret P17 inviterer til konsertar i Todalen og Åsskard søndag 29. november.

Med eigne solistar, fløyte, obo, 2 fioliner og piano hentar koret fram velkjent og ny, klassisk og kortreist musikk for den komande høgtida.

- Og vi veit at publikum likar å stemme i, seier korleiar Bernt Bøe. - Så her kling «Nordnorsk julesalme», «Deilig er jorden» og andre perler fulltonande med forsamling, kor og instrument!

Attåt kjende låter i folks felles skattkiste - frå «Her kommer dine arme små» til «En stjerne skinner» - står klassiske godbitar som «Stille natt» (orgininalen frå julaftan 1818), «O helga natt» og «Hallelujakoret» på programmet.

Inga høgtid har utløyst ein slik tonestraum som nettopp jula. P17 ønskjer å formidle klang av ekte jul.

Konserten går i Todalen kyrkje om ettermiddagen og i Åsskard på kveldstid.

Arrangørar er koret og sokneråda - med støtte frå lokale bedrifter.