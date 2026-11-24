Har du alpinutstyr du ikke bruker? Lever det inn; og gjør det klart for neste løper!

Vi tar imot ski, sko, hjelmer, briller, staver, klær, ryggskinner og annet alpinutstyr til årets bruktsalg.



Samtidig er dette en super mulighet til å finne rimelig og riktig utstyr til både små og store. Alt som blir leverert inn bidrar til skiglede for barn og unge, og vi har folk på plass som hjelper til med å finne rett lengde og størrelse

Innlevering:

Fredag 27. november kl. 17:00–19:00

Lørdag 28. november kl. 09:30–11:00

Salg:

Lørdag 28. november kl. 12:00-16:00

Slik fungerer det:

Utstyret registreres ved innlevering, og pris avtales sammen med selger. Oppgjør går direkte via Vipps

Her blir det gratis kaffe – og mye bra utstyr for en rimelig penge.