Høyre foreslår 2 milliarder kroner ekstra til fylkeskommunene i sitt alternative budsjett for 2027, slik at de kan ruste opp fylkesveiene. I Møre og Romsdal er vedlikeholdsetterslepet enormt. Dersom pengene brukes på fylkesveier og fordeles som i fjor, ville det tilsvart 132 millioner kroner til fylket.

– Etter flere år med ei regjering som har sultefôra fylkeskommunene, er dette sårt tiltrengt. Vi har veier som må utbedres og en anleggsbransje som trenger oppdrag. Nå må regjeringa og budsjettpartnerne vise hva de vil gjøre for fylkesveiene våre, sier Monica Molvær, stortingsrepresentant for Møre og Romsdal Høyre.

Høyre foreslår å gi pengene som frie inntekter, slik at fylkeskommunene selv bestemmer hvordan de brukes. Men ikke nok med det.

– Høyre setter også av 50 millioner til planlegging og fremdriftsmidler til en rekke prosjekt, deriblant RV 15 Strynefjellet i Stranda kommune og E39 Bjerkeset-Astad i Gjemnes på Nordmøre, sier Molvær.

– I tillegg setter vi av 200 millioner mer til Nye Veier for sårt tiltrengt vedlikehold av veier. Det handler om trygghet for både mennesker og næringsliv, og vil ha stor betydning for flere oppdrag til anleggsbransjen, sier fylkesordfører Anders Riise (H).

Høyre foreslår å kutte skatter og avgifter med nær 25 milliarder kroner i 2027. Dette skriver Møre og Romsdal Høyre i sin pressemelding.

– Målet vårt er å fjerne hele formuesskatten. I vårt alternative budsjett for 2027 foreslår vi å kutte den med om lag en fjerdedel. Vi vil ha lavere skatt på norsk eierskap, slik at bedriftseiere her i Møre og Romsdal får mer rom til å investere og skape arbeidsplasser, sier Molvær.

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Høyre vil også gi kommunene 3,6 milliarder kroner mer i rammetilskudd. Budsjettforslaget inneholder en satsing på 2 milliarder kroner til fysiske bøker og en bedre skole.

– Høyre vil at folk skal få beholde mer av lønna si, at kommunene skal få bedre råd til tjenestene folk trenger, og at elevene skal få flere fysiske skolebøker. Det gir vi rom for ved å kutte i bistand, subsidier og byråkrati, sier Molvær.