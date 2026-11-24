Av: Åse Kristin Ask Bakke, utdanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet

Når vi diskuterer norsk skolepolitikk i Stortinget, er det viktigste for meg dette: Vi må snu Høyres digitalisering av skolen. Nå er det bøker som gjelder.

Torsdag 19. november var det en stor skoledebatt i Stortinget i etterkant av de dårlige PISA-resultatene for norsk skole. Det vi ser er at for mange barn strever med å lese, skrive og regne. Arbeiderpartiet tar dette på alvor. For den viktigste skolen skal gjøre, er å gi alle barn kunnskapen de trenger for å mestre livet og forme sin egen framtid.

Derfor ender vi på Høyre-skolen.

I åtte år lot Høyre digitaliseringen løpe foran kunnskapen. Skjermene fikk større plass, ofte uten at lærerne fikk være med på å bestemme. Bøkene forsvant mange steder ut av klasserommene. Samtidig ble skolen mer stillesittende og teoretisk, også for de aller yngste.

Arbeiderpartiets svar er klart: Mindre skjerm, flere bøker og mer tid til læring.

Arbeiderparti-regjeringen prioritert godt over en halv milliard kroner til trykte lærebøker. Vi har styrket skolebibliotekene, og vi vil lovfeste at grunnskolene skal ha tilgang til fysiske lærebøker. Tilgangen til en skolebok skal ikke avgjøres av kommuneøkonomien eller postnummeret ditt.

Annonse

Boka skal tilbake som et fundament i skolen.

Men dette handler om mer enn bøker. Det handler om å bygge en sterkere lesekultur. Arbeiderpartiet gjennomfører derfor et nasjonalt leseløft. Elevene skal lese minst 15 minutter hver dag, få tilgang til flere fysiske bøker og få rask, intensiv hjelp dersom de strever med lesingen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har sagt det tydelig: Lesing er grunnlaget for all læring. Derfor må vi begynne tidlig, følge opp tettere og sette inn hjelpen før små problemer blir store.

Helt direkte, dette er Arbeiderpartiets retning for skolen nå:

Mindre ukritisk skjermbruk, særlig for de yngste.

Flere fysiske lærebøker og sterkere skolebiblioteker.

Mer lesing hver dag og rask hjelp til dem som strever.

Tettere oppfølging i lesing, skriving og regning.

Mer lek, aktivitet og praktisk læring i småskolen.

Mer tillit til lærerne, som skal kunne velge læremidlene som gir best læring.

Høyre og Frp svar har for ofte vært mer skjerm, mer måling og større forskjeller. Vårt svar er flere bøker, sterkere grunnleggende ferdigheter og en fellesskole som stiller opp for hvert enkelt barn.

Steg for steg skal vi snu utviklingen.

Annonse

Vi skal gi lærerne verktøyene de trenger. Vi skal gi foreldrene trygghet. Og framfor alt skal vi gi barna våre en skole der de lærer mer, opplever mestring og møter voksne som har tid til å se dem.

Det er derfor Arbeiderpartiet jobber for mer og bedre læring i skolen. Vi vil ha bøkene tilbake i klasserommet!