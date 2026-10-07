Moped har kjørt på hjort på Todalsvegen - fører til legevakt

Oppdatering klokken 2117: Politiet er på stedet. Fører er blitt tatt med av ambulanse til legevakt for videre undersøkelser. Moped er fjernet fra veibanen og det er fri ferdsel på stedet. Viltnemda har også kommet til stedet for å søke etter hjort som ble påkjørt.

Politiet i Møre og Romsdal melder på politiloggen klokken 2040 onsdag kveld at politi og ambulanse rykker ut til Todalsvegen (fv 6145) etter melding om en moped som skal ha kjørt på en hjort. Fører er bevisst men klager på smerter i rygg og bein. Ett kjørefelt er stengt på stedet.