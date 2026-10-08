Trøndelag bør ta en ledende rolle innen kjernekraft. Det mener fylkesutvalget, som ønsker at fylket skal bli sentral innen forskning, kompetansebygging og kunnskapsutvikling knyttet til kjernekraft i Norge. Dette forteller Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding.

Det ble klart da fylkesutvalget 29. september behandlet høringen til NOU 2026:4 «Kjernekraft i Norge?» Flertallet i fylkesutvalget mener kjernekraft kan bli et viktig bidrag til Norges framtidige energiforsyning, samtidig som de understreker at kjernekraft ikke vil løse regionens kraftutfordringer på kort sikt.

Behov for mer energi

Bakgrunnen for vedtaket er blant annet økende behov for energi til næringsliv, industri og samfunnsutvikling.

– Energispørsmålet bekymrer meg. Jeg besøker ukentlig bedrifter, og det finnes nesten ikke én aktør jeg møter som ikke snakker om at vi trenger mer kraft, sier leder i hovedutvalg for næring, Ingvill Dalseg.

Hun peker på at det er krevende å dekke framtidens energibehov når både vannkraftutbygging og andre former for kraftproduksjon møter motstand.

– Vi trenger handling. Vi kan ikke skyve spørsmålet om kraft foran oss lenger. Derfor har vi fattet dette vedtaket. Samtidig må vi fortsette det arbeidet vi allerede gjør i dag. Vi må øke produksjonen i eksisterende kraftverk, se på fornybare energikilder og jobbe med energieffektiviseringstiltak, sier Dalseg.

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Trøndelag kan bidra med kompetanse

I vedtaket trekker fylkesutvalget fram at Trøndelag har sterke forutsetninger for å bidra i det nasjonale arbeidet med kjernekraft.

Trøndelag har allerede flere miljøer som arbeider med energiteknologi, materialteknologi og avanserte industriprosesser som kan være relevante i en framtidig kjernekraftsatsing.

NTNU, forskningsinstitusjoner og sterke industrimiljøer gir regionen et godt utgangspunkt for å bidra med forskning, utdanning og kunnskapsutvikling.

Fylkesutvalget mener derfor at Trøndelag kan ta en ledende rolle i utviklingen av kompetanse knyttet til kjernekraft. Fylket trekkes fram som et naturlig tyngdepunkt for kompetanseutvikling, utredningsarbeid og samarbeid.

– Dersom Norge skal bygge opp kunnskap om kjernekraft, har Trøndelag noen av landets sterkeste fagmiljøer på området. Vi har forskningsmiljøene, teknologikompetansen og industrien som kan bidra i et nasjonalt arbeid, sier Dalseg.

Langsiktig løsning

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Fylkesutvalget understreker samtidig at kjernekraft ikke vil løse regionens kraftutfordringer på kort sikt.

NOU-en peker på at det vil ta minst 20 år fra en eventuell beslutning om å innføre kjernekraft til et anlegg kan være i drift i Norge. Utvalget anbefaler blant annet å styrke forskning, utdanning og kompetanse på området.

Derfor mener fylkesutvalget at arbeidet med energiomstilling må fortsette med full styrke gjennom utbygging av strømnett, energieffektivisering, elektrifisering, økt kraftproduksjon fra fornybare energikilder og utvikling av nye energiløsninger.

Må avklares nasjonalt

I fylkesutvalgets vedtak understrekes det at eventuell lokalisering av kjernekraftanlegg må skje gjennom nasjonale prosesser og i samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Sikkerhet, beredskap, avfallshåndtering og samfunnssikkerhet må ivaretas gjennom tydelige nasjonale rammer og høye internasjonale standarder.

Her kan du lese fylkesutvalgets vedtak.

Kontaktperson

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Leder for hovedutvalg næring og industri, Ingvill Dalseg

E-post: ingda@trondelagfylke.no

Telefon: 926 90 475