Rindal sanitetsforening melder:

Gevinstliste fra Sanitetsbasaren

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Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere rundt i bygda som kjøper lodd av oss! 

Tusen takk til bedrifter og medlemmer som gir oss flotte premier til åresalg og loddbøker!

Mvh
Rindal Sanitetsforening

GresskarEline Heggem
GresskarSolveig Tørset
GresskarRagnhild Løften
GresskarElsa Jensvold
GresskarAnita Gåsvand
GresskarGreta Skjølsvold
GresskarMona Sandum
GresskarInger Haltli
Lampe m/pære fra Coop ElektroKarin Løseth
Lester og forundringspakkeHans Saltnes
LegoJon Trønsdal
Sag og bitsett fra ByggernMary R Bolme
Lue og twistCamilla Daaland
Bok m/ julestrømpeoppskrifterØyvind Solvik
Bok m/ strikkeoppskrifterSelma Stenseng
Lue,hatt, nødhammer fra RindalslistBerit Halsetrønning
Hekla dukGrete Elshaug
Strikket genser barnSing
Hvit strikket genserLars Trønsdal
Hvit genserGro Britt Nerland
Heklet juleløperLene Bakken
Lilla strikket genserAmanda Glåmen
Dukkevogn m/dukke og klærMarit Nergård
Ryggsekk fra Orkla SparebankMagne E Bolme
Baderomsutstyr fra Rørservice ASRuth Løset
LegoNanna K Dromnes
TrillebagElin R Skjermo
Dinosaurgenser barnMarit S Heggem
Sanitetslue + skjerfMarit N Bolme
Prosjektveske + lueMarit S Heggem
PuteRita Gåsvand
Lester + forundringspakkkeRigmor Smevoll
Fruktkurv fra Coop Extra RindalMarit S Heggem
Lester og sitteunderlagUlrik Halset Bolme
Lue + twistKaisa Bøe Elshaug
FrisørdukkeThea Bolme
Hårprodukt fra Kompaniet Frisør ASKirsti Helgetun
DrillFamilien Rønningsbakk
VeskeInger Jonli
Fuglemater mm. fra Røv Mølle ASIngvild Helgetun
Strikket lue og halsBirger Bakken
VerktøysettGunn Marit Løfald
Gavekort mm. fra Bakken Helse ASJan Bævre
Ballspill fra Per Bakk ASGuri K Trønsdal
Furkunjmat fra Britt Grete MoenJesper A Rønningsbak
Lester + forundringspakkeVega Smevoll
StrikkavotterKari L Trønsdal
Garn og mønsterVilma S Røen
Lue og Hals fra Polaris Nordmøre ASAnton G Møkkelgård
Hvit lueLiv Norli
Tote bag mm. fra Rindal kommuneKarin Løseth
Lue + twistSissel Bolme
Førstehjelpsveske fra Letthus ASMie Sandø
Spekemat mm.Elsa Jensvold
Rosa barnegenserLiv Norli
Lester og forundringspakkeMarit S Heggem
TreskålElsa Jensvold
Lilla heklet løperIngeborg Landsem
2 tovet sitteunderlagOlav Børset jr.
SkjærefjølPer Skjølsvold
Lue + lesterGerd Eidsli
Bordlampe på batteriRagnhild Halvorsen
Heklet løperKirsti B Landsem
Strikket genserRuth Løset
Skogstad fleece dress barnOddrun Skjølsvold
Strikket puteAnne Regine Børset
Lue og puslespillPia B Kooyman
CortinagenserElsa Jensvold
OrkideAnn B Heggem
Hvit genserAnne Regine Børset
Nøkkelboks Rindals-Tre ASUnni Bolme
Egg, honning mm. fra Ninas hage og småbrukPer Olav Løset

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