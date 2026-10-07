Rindal sanitetsforening melder:
Gevinstliste fra Sanitetsbasaren
Vi ønsker å rette en stor takk til alle dere rundt i bygda som kjøper lodd av oss!
Tusen takk til bedrifter og medlemmer som gir oss flotte premier til åresalg og loddbøker!
Mvh
Rindal Sanitetsforening
|Gresskar
|Eline Heggem
|Gresskar
|Solveig Tørset
|Gresskar
|Ragnhild Løften
|Gresskar
|Elsa Jensvold
|Gresskar
|Anita Gåsvand
|Gresskar
|Greta Skjølsvold
|Gresskar
|Mona Sandum
|Gresskar
|Inger Haltli
|Lampe m/pære fra Coop Elektro
|Karin Løseth
|Lester og forundringspakke
|Hans Saltnes
|Lego
|Jon Trønsdal
|Sag og bitsett fra Byggern
|Mary R Bolme
|Lue og twist
|Camilla Daaland
|Bok m/ julestrømpeoppskrifter
|Øyvind Solvik
|Bok m/ strikkeoppskrifter
|Selma Stenseng
|Lue,hatt, nødhammer fra Rindalslist
|Berit Halsetrønning
|Hekla duk
|Grete Elshaug
|Strikket genser barn
|Sing
|Hvit strikket genser
|Lars Trønsdal
|Hvit genser
|Gro Britt Nerland
|Heklet juleløper
|Lene Bakken
|Lilla strikket genser
|Amanda Glåmen
|Dukkevogn m/dukke og klær
|Marit Nergård
|Ryggsekk fra Orkla Sparebank
|Magne E Bolme
|Baderomsutstyr fra Rørservice AS
|Ruth Løset
|Lego
|Nanna K Dromnes
|Trillebag
|Elin R Skjermo
|Dinosaurgenser barn
|Marit S Heggem
|Sanitetslue + skjerf
|Marit N Bolme
|Prosjektveske + lue
|Marit S Heggem
|Pute
|Rita Gåsvand
|Lester + forundringspakkke
|Rigmor Smevoll
|Fruktkurv fra Coop Extra Rindal
|Marit S Heggem
|Lester og sitteunderlag
|Ulrik Halset Bolme
|Lue + twist
|Kaisa Bøe Elshaug
|Frisørdukke
|Thea Bolme
|Hårprodukt fra Kompaniet Frisør AS
|Kirsti Helgetun
|Drill
|Familien Rønningsbakk
|Veske
|Inger Jonli
|Fuglemater mm. fra Røv Mølle AS
|Ingvild Helgetun
|Strikket lue og hals
|Birger Bakken
|Verktøysett
|Gunn Marit Løfald
|Gavekort mm. fra Bakken Helse AS
|Jan Bævre
|Ballspill fra Per Bakk AS
|Guri K Trønsdal
|Furkunjmat fra Britt Grete Moen
|Jesper A Rønningsbak
|Lester + forundringspakke
|Vega Smevoll
|Strikkavotter
|Kari L Trønsdal
|Garn og mønster
|Vilma S Røen
|Lue og Hals fra Polaris Nordmøre AS
|Anton G Møkkelgård
|Hvit lue
|Liv Norli
|Tote bag mm. fra Rindal kommune
|Karin Løseth
|Lue + twist
|Sissel Bolme
|Førstehjelpsveske fra Letthus AS
|Mie Sandø
|Spekemat mm.
|Elsa Jensvold
|Rosa barnegenser
|Liv Norli
|Lester og forundringspakke
|Marit S Heggem
|Treskål
|Elsa Jensvold
|Lilla heklet løper
|Ingeborg Landsem
|2 tovet sitteunderlag
|Olav Børset jr.
|Skjærefjøl
|Per Skjølsvold
|Lue + lester
|Gerd Eidsli
|Bordlampe på batteri
|Ragnhild Halvorsen
|Heklet løper
|Kirsti B Landsem
|Strikket genser
|Ruth Løset
|Skogstad fleece dress barn
|Oddrun Skjølsvold
|Strikket pute
|Anne Regine Børset
|Lue og puslespill
|Pia B Kooyman
|Cortinagenser
|Elsa Jensvold
|Orkide
|Ann B Heggem
|Hvit genser
|Anne Regine Børset
|Nøkkelboks Rindals-Tre AS
|Unni Bolme
|Egg, honning mm. fra Ninas hage og småbruk
|Per Olav Løset