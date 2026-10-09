Frivilligmiddag Rindal Sokn

Bjarne Norlund og Ole Trygve Foseide fikk en ekstra takk fra Rindal Sokn Foto: Rindal Sokn

I går kveld takket Rindal Sokn alle de frivillig og ansatte i soknet for jobben de gjør for kirka i Rindal. Vi hadde ein fin ettermiddag med middag, kaffe, trivelig prat og Kahoot.

Foto: Rindal Sokn

To personer fikk litt ekstra takk:

Bjarne Norlund fikk takk for jobben han gjør med koordinering av sommerdugnadene på kirkegården og vaktmesterjobben på menighetshuset.

Ole Trygve Foseide fikk takk for PR-jobben han gjør med å legge ut reportasjer fra gudstjenestene på Trollheimsporten.

Vi vil takke alle for det de bidrar med for kirka i Rindal, både de som kunne komme på middagen og de det ikke passet for.

Tusen takk!

Annonse

Hilsen Rindal Sokneråd





