NM-gull til Magnus

Magnus Øyen, Rindal IL, vant klasse Menn U20 med to sekunder under årets NM i terrengløp, mens Anna Børset sikret bronse i K-16.

Magnus Øyen tok NM gull i klasse G 18-19 under NM i terrengløp lørdag Foto: Rindal IL Friidrett (Facebook)

Magnus Øyen fra Rindal IL løp inn til seier og NM-gull i klassen for Menn U20 under NM i terrengløp over 4,5 km på Bokemoa i Stokke lørdag. Sebastian Børset, også fra Rindal IL, løp inn til en tiendeplass i samme klasse. Øyen vant sin klasse to sekunder foran Ulrik Jåvoll Hagen fra Brandbu. Elias Landøy Rasmussen fra Haugesund tok tredjeplassen.

Anna Børset fra Rindal IL løp et meget sterkt løp og tok bronse i i klasse K-16. Klassen ble vunnet av Kaja Holte Fjeldstad fra Herkules Friidrett.

Anna Børset løp inn til NM bronse i klasse K-17. Foto: Rindal IL Friidrett (Facebook)

Emil Haseth Balestrand, også fra Rindal Il, ble nummer fire i klassen for G-16. Klassen ble vunnet av Petter Vea Monseth fra Brtatsberg IL. 16- åringene løp en 3 km løype.

Se også Rindal IL Friidrett sine Facebooksider for omtale av løpene.

Offisielle resultater fra NM i terrengløp finn du på eqtiming.