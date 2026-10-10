D.D.E. kommer til Midtsommar i Surnadal

12 år etter at de vartet opp med en konsert det fortsatt går gjetord om i Surnadal, kommer D.D.E. tilbake for å skape ny folkefest. Lørdag 19. juni står de nemlig på scenen under Midtsommar i Surnadal.

I over 30 år har D.D.E. begeistret publikum med en nærmest fandenivoldsk trang til å engasjere og underholde. Namsosingene har for lengst befestet sin posisjon som et av Norges aller største og mest populære band, og i juni blir de altså å se i Surnadal.

Det er SKUV, som arrangerer Midtsommar i Surnadal, svært glade for.

– Da vi begynte booking-jobben til neste års festival var D.D.E. det soleklare førstevalget vårt. De har en energi og en tilstedeværelse som gjør at de skaper liv og fest hver eneste gang de står på en scene. Vi er helt i ekstase over å ha landet dette, sier Øystein Hjelle Bondhus, styreleder i SKUV.

D.D.E. er den klart største bookingen SKUV og Midtsommar i Surnadal har gjort siden oppstarten i 2024.

– Vi har sagt at vi prøver å slå på en litt større tromme for hvert år, og nå føler vi virkelig at vi har funnet fram selveste stortromma. For en festival i Midt-Norge kan det ikke bli større enn D.D.E., smiler Bondhus.

Nasjonalt og lokalt i skjønn forening

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SKUV-styret forsikrer om at dette på ingen måte signaliserer slutten på å booke lokale artister til Midtsommar i Surnadal.

– Utekonsertene med lokale artister på lørdag har vært en ubetinget suksess. Etter tre år med nesten samme besetning på lørdag har vi, etter signaler fra noen av artistene selv, sett på om veien videre kan være å variere litt mellom nasjonale og lokale headlinere. Vi mener at en slik kombinasjon vil være en styrke for festivalen.

Styrelederen understreker:

– Det er 100 % sikkert at det blir lokale artister på SKUV-scenen under Midtsommar i Surnadal også i 2027.

Trekkplaster for tredje gang

Når Bjarne Brøndbo & co står på scenen i Surnadal 19. juni, blir det tredje gang de headliner festival i Surnadal. I 2009 satte forløperen til Midtsommar i Surnadal, Norsk Laksefestival, ny publikumsrekord da D.D.E. var på besøk.

I 2015 var nordtrønderne igjen det store trekkplasteret, og trakk over 2000 publikummere til Skei.

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D.D.E. sitt mantra har, siden starten i 1992, vært å spille der folk bor og lever sine liv.

Om det er bygd eller by, ved kysten eller i innlandet, øy og fjell i nord eller sør; D.D.E. har sannsynligvis vært der eller like i nærheten.

Roper man et oppfordrende «her bli det liv» ut i en nær sagt hvilken som helst forsamling, vil som oftest et umiddelbart og rungende «RAI RAI» komme i retur. Og da er det bare å fortsette med “Det umulige e mulig”, “Vinsjan på kaia”, “Det går likar no”,

“E6”, “Det fine vi hadd sammen”, “Rompa mi” eller “Ka e det du vil”.

– Det er ikke mange artister som kan matche låtkatalogen til D.D.E., med allsang over absolutt hele linja. Så her er det bare for folk fra hele regionen å ta strakast vei’n til Surnadal og glede seg til folkefest, sier Bondhus.