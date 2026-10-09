Målløst i Aure

Marginene var ikke på Surnadal IL sin side da de møtte nedrykksklare Smøla/Aura på kunstgresset i Aure fredag kveld. Til tross for mange målsjanser ble det 0-0 og poengdeling.

Til tross for mange store målsjanser til Surnadal IL ble det 0-0 og poengdeling mot Smøla / Aure fredag. Foto: Solveig Dahle / Surnadal IL Fotball

Smøla/Aure stod med bare ett poeng før kveldens kamp, etter å kun tatt poeng mot Træff 2 i vårsesongen. Surnadal IL kom fra en overbevisende kamp og seier mot Averøykameratene sist helg, og var nok klare favoritter på kunstgresset i Aure.

Etter at kampen hadde bølget litt frem og tilbake de første fem minuttene, var det Surnadal IL som festet grepet på kampen, og hadde flere gode sjanser i første omgang. Blant annet ved Adrian Bjørset Svensli, men ballen gikk like utenfor Smøla/Aure sitt mål, skriver Surnadal IL Fotball på sine Facebooksider. Lagene gikk til pause på 0-0, etter at Surnadal IL hadde hatt mange store muligheter til å score, uten at det har villet seg helt.

Foto: Solveig Dahle / Surnadal IL Fotball

Surnadal IL fortsatte i andre omgang med like fine tendenser som i første, og etter 54 minutter sitter ballen i mål, men målet ble annulert for offside. Surnadal IL fortsetter å produsere målsjanser, både ved Sander Smevoll og Sindre Hyldbakk Kvande, men det ble bare nesten. Surnadal IL fortsatte å presse utover i omgangen, og siste sjanse til å ta hjem alle tre poengene kom fire minutter på overtid, men Smøla / Aure reddet headingen til Theo Polden på streken. Smøla/Aure var nærmest scoring etter 83 minutter, med et stangskudd.

Foto: Solveig Dahle / Surnadal IL Fotball

Se kamptråd på Surnadal Il Fotball sine Facebooksider og kampfakta på fotballforbundets nettsider.

Med poengdeling beholder Surnadal IL foreløpig sjetteplassen på tabellen med 30 poeng.

Neste kamp er hjemme mot Træff 2 neste helg, før sesongen avsluttes med lokaloppgjør mot Sunndal IL i Sunndal 23. oktober.