Rett og slett "Dødsbra"

Omtrent 150 personer valgte å bruke lørdagskvelden på døden. Tor-Håkon Gabriel Håvardsen var tilbake med et nytt foredrag om døden i Torshall i Rindal lørdag kveld, også denne gangen i samarbeid med Bertelsen gravferd. Denne gangen hadde de med seg duoen FrankLind, som består av Linda og Frank Botten.

Tor-Håkon har siden han var liten gutt vært fasinert av døden. Han har senere gjort seg en karriere av dette, både som gravferdskonsulent, podcaster, foredragsholder, forfatter, realitydeltaker. I tillegg er han ektemann, og pappa til to gutter.

Linda Botten åpnet kvelden med et vakkert preludium som FrankLind selv har arrangert. FrankLind kan bidra med musikk i begravelser, både i planleggingen og i selve begravelsen. Duoen har et tett samarbeid med blant annet Bertelsen gravferd.

Snar t jubileum

Bertelsen gravferd fyller 50 år til neste år. Familiebedriften ble opprinnelig etablert i 1977 av Ola Bertelsen og hans svigerfar Einar O. Spjøtvold. Ola var selv til stede i Torshall lørdag kveld. Ikke mindre enn fire generasjoner har vært involvert i driften, og Øyvind Bertelsen-Tangvik er nå daglig leder. Bertelsen gravferd er del av Heder, et større nettverk av familieeide begravelsesbyrå.

Øyvind ønsket velkommen fra scena sammen med Solvei Røe, daglig leder i Sanntyr AS, som var medvert for arrangementet, før Tor-Håkon entret scenen.

Øyvind Bertelsen-Tangvik, daglig leder i Bertelsen Gravferd, både åpnet og avrundet kvelden. Foto: Camilla Hyttebakk

Personlig og humoristisk

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Tor-Håkon formidler et alvorlig tema med mye humor, og han klarer å balansere humor og alvor på en lett forståelig måte. På denne måten tar han brodden av noe av det som er vanskelig med døden.

I den nye boka hans "En siste hilsen: Om å jobbe med døden - og møte den hjemme", skildrer han sin egen opplevelse av farens bortgang for ett år tilbake. Dette beskrev han som en tøff tid, og leste fra boken til publikum. Han tok salen med til den dagen han fikk vite at faren skulle dø, samt den dagen det gikk opp for hans far at han skulle dø.

Tor-Håkon leste fra boka "En siste hilsen". Foto: Camilla Hyttebakk

Tor-Håkon forteller at til tross for at han visste godt hvordan man kan jobbe seg gjennom en slik hendelse i livet, og at det oftest er lurt å ta seg tid til å sørge, så gjorde han ikke det selv. Kort tid etter farens bortgang "logget han seg inn" i reality-verdenen, som deltaker i programmet "Forræder."

Gjennom kvelden tok han publikum med gjennom historien til yrket sitt. Det er mange ulike spørsmål en gravferdskonsulent må besvare. Flere av disse svarer han på i løpet av kvelden.

Kan man planlegge sin egen sermoni?

I jobben som gravferdskonsulent kan man også bistå personer som ønsker å planlegge sin egen gravferdsseremoni. Dette beskriver Tor-Håkon som en av de fineste oppgavene han har i jobben. De fleste begravelsesbyråer har pr i dag en avtale som kalles "Min siste vilje", som den enkelte kan bruke til å skrive ned sine ønsker. Denne avtalen er ikke juridisk bindende, så Tor-Håkon kommer med en klar oppfordring: "Det gjelder å holde seg inne med ungene sine, for det er de som avgjør hva som skjer med deg."

Hva skjer etter døden?

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Dette er det spørsmålet han ikke kan svare på.

Døden kan for noen oppleves skremmende. Den greske filosofen Epicurus hadde forsonet seg med at han skulle dø, og Tor-Håkon siterer hans uttale om frykt for døden:

"Hvorfor skal jeg gå rundt å være redd for noe som kun eksisterer når jeg ikke lengre gjør det?