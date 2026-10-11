Inviterer til sesong-kickoff og markerer viktig milepæl

Onsdag 14. oktober inviterer Surnadal IL Håndball alle håndballinteresserte til sesong-kickoff i Surnadal idrettshall. I tillegg til presentasjon av årets lag, spillere, trenere og samarbeidspartnere, vil klubben markere at den er sertifisert på nivå 1 i Norges Håndballforbunds klubbutviklingsprogram Klubbhuset.

Kickoff-arrangementet er gratis og åpent for alle. Publikum får møte klubbens lag og støtteapparat, og høre mer om planene for den kommende håndballsesongen.

Under arrangementet vil Surnadal IL Håndball også presentere sertifiseringen som nivå 1-klubb i Norges Håndballforbunds klubbutviklingsprogram Klubbhuset. Sertifiseringen er en anerkjennelse av klubbens systematiske arbeid for å skape en trygg, inkluderende og godt organisert håndballhverdag i Surnadal.

– Dette er en viktig milepæl for oss. Sertifiseringen viser at vi har fått på plass et godt fundament og tydelige rammer for spillere, trenere, tillitsvalgte, dommere og frivillige. Det gir oss et solid utgangspunkt for videre utvikling, sier Karina Wigum, konstituert styreleder i Surnadal IL Håndball.

Imponert over klubbens arbeid

Klubbhuset er Norges Håndballforbunds verktøy for å hjelpe klubber med å etablere gode strukturer og rutiner innen blant annet klubbdrift, sport, rekruttering, dommerarbeid og frivillighet. Nivå 1 er det første av tre sertifiseringsnivåer og stiller tydelige krav til grunnleggende organisering og kvalitet i klubbhverdagen.

Martine Dahl Larsgård, klubbrådgiver i Norges Håndballforbund, trekker frem både arbeidsformen og engasjementet i klubben:

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– Surnadal har jobbet effektivt og svært godt i prosessen med å bli sertifisert som nivå 1-klubb. Møtet med styret i håndballavdelingen ga et tydelig inntrykk av en klubb som er på vei til å få til noe veldig bra, sier Martine Dahl Larsgård.

Hun fremhever også klubbens struktur og grundige dokumentasjonsarbeid:

– Surnadal er klubben som har levert flest dokumenter i nivå 1-arbeidet, noe som vitner om både struktur og orden. Håndballstyret har lagt ned en stor innsats, og jeg håper spillere, trenere, dommere, foresatte og resten av klubben ser og setter pris på arbeidet som er gjort.

Sertifiseringen ble tildelt 23. april 2026 og gjelder i 12 måneder. For å beholde sertifiseringen skal klubben gjennom en resertifiseringsprosess, samtidig som arbeidet med videre klubbutvikling fortsetter. Surnadal IL Håndball har ambisjoner om å arbeide videre mot høyere nivåer i Klubbhuset-programmet over tid.

Foto: Surnadal IL Håndball

Sesongens første hjemmekamp

Etter kickoff-arrangementet blir det håndballkamp i idrettshallen. Surnadal IL J16 sesongens første hjemmekamp mot Meldal J16 2.

– Vi ønsker å samle hele håndballfamilien og skape en skikkelig ramme rundt starten på sesongen. Dette blir en kveld der vi både får presentert aktiviteten i klubben, markert sertifiseringen og heiet frem J16-laget i sesongens første hjemmekamp. Vi håper mange tar turen til idrettshallen, sier Karina Wigum.

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Surnadal IL Håndball ønsker også nye spillere velkommen. Barn og unge som er nysgjerrige på håndball, enten de har spilt tidligere eller ønsker å prøve for første gang, oppfordres til å komme innom kickoff-arrangementet og bli bedre kjent med klubben.

Velkommen til en kveld fylt med klubbglede, fellesskap og håndball i Surnadal idrettshall.

Annonse: · Dato: Onsdag 14. oktober 2026 · Sted: Surnadal idrettshall · Kickoff: Kl. 18.15–19.00, gratis inngang · Kamp: Surnadal IL J16 mot Meldal J16 2 kl. 20.00 · Kampbillett: 50 kroner for alle over 16 år · Servering: Åpen kiosk



