Seier i årets siste hjemmekamp

Roy smeller til, men det ble ikke mål denne gangen. Foto: Oddbjørn Heggem

Bortelaget tok ledelsen 1-0 i det. 13. spilleminutt. Dette ble også pauseresultatet.

Andre omgang var tolv minutter gammel da Steinar Møller utlignet, og sju minutter senere gikk hjemmelaget opp i ledelsen 2-1 ved Roy Bolme.

Kattem utlignet til 2-2 og gikk opp i ledelsen 3-2 ikke lenger etterpå.

Fem minutter før full tid fikk vi dagens flotteste prestasjon. Jørgen Gjerstad legger inn fra dødlinja, og Roy Bolme utligner til 3-3 med liggende brasse opp i motsatt kryss.

I kampens siste spilleminutt fastsatte Steinar Gjeldnes sluttresultatet til 4-3 etter ei flott kontring.

Kattem er ferdigspilte for i år, og topper tabellen med 42 poeng etter 20 kamper, mens Rindal rykket opp til 4. plass med 37 poeng med en kamp mindre spilt. Kattem kan rykke opp til 5.div. til tross for at Frøya2/Hitra2 ligger bare to poeng bak med to kamper mindre spilt. Førstelaget til Hitra/Frøya rykker ned fra 4. div., og da er regelen slik at man ikke kan ha to lag i samme divisjon. Vestbyen kan også gå forbi Kattem med 6 poeng bak og 2 kamper mindre spilt, men de har langt dårligere målforskjell.

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Kampens gode dommer, Borge Indergård. Foto: Oddbjørn Heggem

Kampens dommer var legendariske Borge Indergård fra Lensvik. Han kunne fortelle at han har dømt fotball i 37 år. Han har ikke tall på hvor mange kamper han har dømt i Rindal, men det har blitt flerfoldige hvert år, og han lovet å komme tilbake neste år også!