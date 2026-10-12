Rindal IL tapte i Klæbuhallen

Etter en uavgjort kamp og en seier på hjemmebane i Rindalshuset, dro Rindal IL D3 søndag til Klæbuhallen for å møte Klæbu i 3. divisjon Kvinner, NTE MidtNorge-serien.

Rindal IL tok raskt en 1-3 ledelse etter scoringer av Marit Ustad Hove og Eiri Henriksdotter Blekken. Hjemmelaget kom imidlertid raskt á jour, og lagene fulgte hverandre tett utover i første omgang, med Rindal IL et lite hestehode foran. Midtveis i omgangen var det Klæbu som tok over føringen og fikk et par måls forsprang. Dette holdt seg ut omgangen, og lagene gikk til pause på stillingen 15-13 til Klæbu.

Andre omgang startet med to raske scoringer fra Marit Ustad Hove, og luken til Klæbu var tettet. Frem til midten av andre omgang scoret imidlertid Klæbu hele seks mål, mot Rindal IL sine to, og Klæbu hadde med det en firemålsledelse. Hjemmelaget fortsatte kjøret, og fire minutter før slutt var ledelsen på hele åtte mål, 29-21. Da dommerparet Steinar Holten og Jørgen Løvseth blåste for full tid var stillingen 31-24 til Klæbu, og Rindal IL gikk med det på første tap for sesongen.

Rindal IL sin toppscorer i Klæbuhallen ble Marit Ustad Hove med ni scoringer, hvorav to på sju-meter.

Marit Ustad Hove satte sju spillemål og to sjumetere mot Klæbu søndag Arkivfoto: Bård Inge Romundstad

Nå følger to bortekamper mot Molde HK og Spjelkavik, før Orkanger / Orkdal kommer til Rindalshuset for lokaloppgjør 7. november.

Se kampdetaljer på håndballforbundets hjemmesider.