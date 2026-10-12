Klubbmesterskap i trekamp

Torsdag 29. oktober (Kl 1800-2000) arrangeres KM i trekamp i Rindalshallen. Øvelsene er 60m, lengde og liten ball. Premier til alle. For denne trekampen setter vi en nedre aldersgrense. De yngste bør gå på siste året i barnehagen, det vil si de som i hovedsak er født i 2021.

For mer info: https://www.facebook.com/events/1099336809175609/?

Det anbefales å delta på de to treningene i forkant:

Torsdag 15.10. kl 1800-1900

Torsdag 22.10. kl 1800-1900

Etter trekampen kommer friidrett til å samarbeide med skiavdelinga om torsdagene etter følgende plan:

05.11. Ski: Barmarkstrening på skistadion

12.11. Friidrett i Rindalshallen

19.11. Ski: Barmarkstrening på skistadion

26.11. Friidrett i Rindalshallen

Dette fortsetter slik til det blir stabilt skiføre. Da avslutter friidrett, og det vil bli skiaktiviteter hver torsdag.