– Nå styrker vi helsetjenestene i Møre og Romsdal
– Folk i Møre og Romsdal skal være trygge på at de får god helsehjelp når de trenger det. Da trenger vi flere folk på jobb og bedre kvalitet i eldreomsorgen. Nå er det bredt flertall på Stortinget laget en plan for å styrke pleie- og omsorgstjenestene i kommunene og på sykehusene, sier Per Vidar Kjølmoen.
Mangelen på helsepersonell og arbeidskraft er den største utfordringen helse- og omsorgstjenestene står overfor. SSB anslår et gap mellom tilbud og etterspørsel på 42 000 helsepersonell i 2040, skriver Arbeiderpartiet i sin pressemelding.
En plan for å sikre nok folk
Nå er et bredt flertall på Stortinget enige om oppfølgingen av Helsepersonellplan 2040. Målet er å styrke pleie- og omsorgstjenestene i kommunene og på sykehusene.
– Fram mot 2040 vil antallet over 80 år øke kraftig, og behovet for pleie- og omsorgstjenester vil stige i samme takt. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass en plan for å sikre nok folk til helsetjenesten framover, sier Kjølmoen.
Det skal også utarbeides en pakke med tiltak for å støtte pårørende.
– Pårørende gjør allerede en stor innsats. Vi kan ikke løse mangelen på helsepersonell ved å legge stadig flere oppgaver på familiene. Derfor må vi også stille bedre opp for dem som står nærmest, sier stortingsrepresentanten.
Helsetjenester på apotek
Helsepersonellplanen åpner også for helsetjenester på lokale apotek der det er faglig forsvarlig og god bruk av ressursene. Det skal ikke gå utover den vanlige servicen på apoteket.
– Apoteket er nærme og lett tilgjengelig for mange. I dag kan du blant annet få vaksiner der. Nå vil vi åpne for at du kan få hjelp til flere enkle helsetjenester på apoteket, sier Per Vidar Kjølmoen.
Her er noen av de viktigste tiltakene Ap, Sp, SV, Rødt, MDG, KrF og Venstre er enige om:
Det skal innføres modeller for økt grunnbemanning i alle helseforetak og på alle sykehus i løpet av 2027. Kommunene får omstillingstilskudd for å innføre slike modeller.
Partene i arbeidslivet skal vurdere avtaler om blant annet langvakter, arbeidstid og helgevakter.
Det skal utdannes flere sykepleiere, vernepleiere, bioingeniører og jordmødre.
Det skal satses på kvalifisering av ansatte uten formell utdanning.
Det skal etableres mentorordninger og introduksjonsprogrammer for nyutdannede og nyansatte i helseforetakene og kommunene.
Det skal lages en egen handlingsplan for utdanning og rekruttering av helsefagarbeidere og andre fagarbeidere fram mot 2040.
Saksbehandlingstiden for autorisasjon av helsepersonell utdannet utenfor EØS skal reduseres.
Det skal etableres en nasjonal modell for å ta i bruk løsninger som sparer personell.
Det skal jobbes mer systematisk med bedre organisering og fordeling av oppgaver i helse- og omsorgstjenesten.
Det skal etableres forbedringsråd ved alle sykehus for å bedre kvaliteten, pasientsikkerheten og arbeidsmiljøet, og kutte rapporteringskrav og byråkrati.
Flere grupper helsepersonell skal kunne henvise og rekvirere der det er faglig forsvarlig og fjerner unødvendig dobbeltarbeid.
Det skal innføres helsetjenester på apotek der det er faglig forsvarlig og gir god bruk av personell.
Det skal innen utgangen av 2027 lages en plan for å kunne avvikle unntaket fra innleiereglene for helse- og omsorgssektoren, med sikte på gjennomføring senest i 2028.
Det skal lages en pakke med tiltak for pårørende, blant annet støtte til pårørendeorganisasjoner, pårørendeavtaler og et avgrenset forsøk med korttidspermisjon