– Folk i Møre og Romsdal skal være trygge på at de får god helsehjelp når de trenger det. Da trenger vi flere folk på jobb og bedre kvalitet i eldreomsorgen. Nå er det bredt flertall på Stortinget laget en plan for å styrke pleie- og omsorgstjenestene i kommunene og på sykehusene, sier Per Vidar Kjølmoen.

Mangelen på helsepersonell og arbeidskraft er den største utfordringen helse- og omsorgstjenestene står overfor. SSB anslår et gap mellom tilbud og etterspørsel på 42 000 helsepersonell i 2040, skriver Arbeiderpartiet i sin pressemelding.

En plan for å sikre nok folk

Nå er et bredt flertall på Stortinget enige om oppfølgingen av Helsepersonellplan 2040. Målet er å styrke pleie- og omsorgstjenestene i kommunene og på sykehusene.

– Fram mot 2040 vil antallet over 80 år øke kraftig, og behovet for pleie- og omsorgstjenester vil stige i samme takt. Derfor er jeg glad for at vi har fått på plass en plan for å sikre nok folk til helsetjenesten framover, sier Kjølmoen.

Det skal også utarbeides en pakke med tiltak for å støtte pårørende.

– Pårørende gjør allerede en stor innsats. Vi kan ikke løse mangelen på helsepersonell ved å legge stadig flere oppgaver på familiene. Derfor må vi også stille bedre opp for dem som står nærmest, sier stortingsrepresentanten.

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Helsetjenester på apotek

Helsepersonellplanen åpner også for helsetjenester på lokale apotek der det er faglig forsvarlig og god bruk av ressursene. Det skal ikke gå utover den vanlige servicen på apoteket.

– Apoteket er nærme og lett tilgjengelig for mange. I dag kan du blant annet få vaksiner der. Nå vil vi åpne for at du kan få hjelp til flere enkle helsetjenester på apoteket, sier Per Vidar Kjølmoen.

Her er noen av de viktigste tiltakene Ap, Sp, SV, Rødt, MDG, KrF og Venstre er enige om: