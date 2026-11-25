– Det er krise for fylkesvegane. Derfor vil Senterpartiet på fylkestinget nær doble investeringane til utbetring av fylkesveg i 2027 med 120 mill til 260 mill. I økonomiplanperioden (4 år) blir det èin milliard til fylkesveg, skriv Møre og Romsdal Senterpartiet i ei pressemelding tirsdag.

Per Ivar Lied, medlem av fylkesutvalet, Senterpartiet:

– Det er krise for fylkesvegane. Derfor vil Senterpartiet på fylkestinget nær doble investeringane til utbetring av fylkesveg i 2027 med 120 mill til 260 mill. I økonomiplanperioden (4 år) blir det èin milliard til fylkesveg.

– Dette handlar om sikkerheit på vegen, både til bilistane, gåande og syklande. I tillegg vil vi foreslå ein trafikksikringspakke på 128 mill i 2027, med 40 mill til farlege kryss/flaskehals, 50 mill til gang-og sykkelveg, 20 mill til trygg skuleveg, og 15 mill ekstra til bruer og veglys. Talet på alvorlege ulykker på fylkesveg går opp, her må vi sette inn ein ekstra innsats, vi har ingen barn å miste! Med Senterpartiet sitt forslag betyr det nær 400 mill til fylkesveg i 2027, i tillegg til fleire konkrete prosjekt som er foreslått i budsjettet. Behovet er endå større skal vi ta igjen det enorme etterslepet på vedlikehald på rundt 17 mrd berre her i fylket. Dette vil også vere gode tiltak for lokale entrepenørar neste år, seier Per Ivar Lied.

– Vi har i fleire år arbeidd mot Oslo for å få meir til ferje for å dekke underfinansieringa av ferjene. På det meste brukte Møre og Romsdal 240 mill meir på ferjedrift enn det vi fekk frå staten. No er dette nesten retta opp i. Då skulle det berre mangle at vi kan bruke meir på heilt nødvendig vedlikehald og forbetring av fylkesvegane i fylket. Nesten 9 av 10 km av vegnettet er fylkesveg. Inndekninga er anna prioritering (120 mill) og auka bruk av disposisjonsfondet (100 mill). Når økonomien til fylkeskommunen er langt betre, kan vi bruke frå disposisjonsfondet til auka investeringar i trafikktrygging. Senterpartiet fremma sitt budsjettforslag for fylket i Fylkesutvalet komande tirsdag 24.november. Andre hovudsaker for Senterpartiet er 30 mill meir til vidaregåande opplæring årleg for å styrke laget rundt eleven, og ti mill meir årleg til kultur, forklarer Per Ivar Lied.

– Medan sentralmakta i Oslo løyver milliardbeløp til riksvegane, er det lite til fylkesveg. Senterpartiet fekk i fjor gjennomslag for 1 milliard meir til fylkesveg i budsjettforhandlingane sentralt. Dette har Arbeidarparti-regjeringa tatt vekk. Senterpartiet arbeider sjølvsagt for å få minst like stort beløp inn for 2027 også i årets budsjettforhandlingar på Stortinget. Men vi må også her i fylket gjere vår del for sikrare vegar, seier Per Ivar Lied.