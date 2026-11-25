Fra 1. desember er friluftsrådene og skikretsen i fylket klare med en ny Stikk UT! vintersesong. I år er det to gode nyheter: Stikk UT! i Lag og egne vinterkart for hver kommune skal gjøre det enda enklere og kjekkere å komme seg ut på tur.

– Vinteren er en flott tid for å oppleve naturen. Frisk luft, snø under skoa, fine lysstemninger og små opplevelser langs turveien og skiløypa kan gi både energi og godt humør. Fra 1. desember kan turglade i hele Møre og Romsdal igjen registrere turer gjennom Stikk UT! vinter, sier Liv Synnøve Hoel i Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal i ei pressemelding tirsdag.

Stikk UT! er et tilbud for alle – uansett alder, turerfaring eller form. Oppfordringen fra friluftsrådene er å bruke Stikk UT! til å være aktiv i den kalde, men fine årstiden også. Turmålene i Stikk UT! varierer både i lengde og utfordringsgrad, og det finnes turer for de aller fleste. Fyll gjerne sekken med varm drikke og varme klær, brodder og hodelykt er lurt å ta med.

Kommunevise vinterkart – finn turene i ditt nærmiljø

Denne vinteren er at det er laga egne digitale vinterkart for hver kommune. Kartet gir en samlet oversikt over Stikk UT!-turmålene i kommunen og gjør det enkelt å få oversikt over turmulighetene i egen kommune, finne nye turmål og kanskje oppdage nærområdet på en ny måte. Det er totalt 471 turmål i fylket denne vintersesongen. 314 av de er fotturer og 157 er skiturer.

Kart kan lastes ned fra stikkut.no og fra nettsidene til Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal og Sunnmøre friluftsråd.

Stikk UT! i Lag

Annonse

Denne vinteren blir det også mulig å være med på Stikk UT! i Lag. Satsingen er gratis for deltakerne og skal gjøre det enklere å være flere sammen om turaktiviteten. Her kan deltakerne motivere hverandre og skape gode turvaner i fellesskap.

– Stikk UT! handler ikke bare om å registrere turer, men også om turglede, fellesskap og motivasjon. Med Stikk UT! i Lag kan turaktiviteten bli en sosial arena der en inspirerer hverandre til å komme seg ut, enten en er en vennegjeng, idrettslag, skigruppe, ei forening eller annen gruppe, seier Hoel.

Samarbeid med «Skiappen»

I vinter får skiløpere i Møre og Romsdal enklere tilgang til både skiturmål og oppdatert informasjon om preparerte skiløyper – helt gratis. I Stikk UT!-appen finner du en direkte link til «Skiappen» med status på preparering i skiløypene.

– Vi håper dette kan inspirere enda flere til å prøve seg på ski, oppdage nye turmål og bruke de flotte skiløypene vi har i regionen. Det trenger ikke være en lang eller krevende skitur, det viktigste er å finne en tur som passer for deg, sier Stig Aambø, daglig leder i Møre og Romsdal skikrets.

Små turer – store opplevelser

Det trenger ikke være langt eller krevende for å gi en god turopplevelse. En tur ut i nærområdet, en liten omvei på veg hjem eller et besøk til et nytt turmål kan være nok til å gi påfyll i hverdagen.

Annonse

– Vi håper Stikk UT! vinter kan være en liten motivasjon til å komme seg ut døra, også på dager det kanskje frister mest å bli inne. Det viktigste er å komme seg ut, oppleve naturen og kjenne på gleden ved å være på tur, sier Hoel.

Stikk UT! vinter starter 1. desember og varer til 15. april. Turmålene finner en i Stikk UT!-appen og på stikkut.no. Her kan du finne informasjon om turene, planlegge turen og registrere besøket ditt.

Her finner du kommunevise kart for Stikk UT! Vinter 2026/27