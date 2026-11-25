Det blir ikke noe av den kraftige økningen i gebyrer for å søke om våpentillatelse for å kunne jakte. – Svært viktig for rekrutteringen, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Jegere kan glede seg over at de foreslåtte økningene i våpengebyrer legges bort. Foto: Sarah Synnevåg NJFF

I dag kom nyheten fra budsjettforhandlingene om at de foreslåtte økningene i våpengebyrer legges bort.

– Dette er et særdeles viktig gjennomslag som vi og skytterorganisasjonene har kjempet sammen for, sier generalsekretær i NJFF, Eldar Berli i en pressemelding onsdag.

– Å sikre at de økonomiske barrierene ikke blir for høye er avgjørende for å videreføre den norske høstingskulturen.

Nå må ballen legges død

Justis- og beredskapsdepartementet la i høst på nytt fram forslag om økte gebyrer og utvidet gebyrfinansiering i våpenforvaltningen, etter at det i revidert nasjonalbudsjett i våres ble enighet om å skrote de den gang forslåtte økningene. Både NJFF og skytterorganisasjonene har jobbet intenst med saken i to omganger. Nå regner forbundet med at Stortinget følger opp når budsjettet skal behandles.

– Nå mener vi denne ballen må legges død. Forslagene som har blitt lagt på bordet ville betydd en urimelig økonomisk belastning for jegere, sportsskyttere og frivillige organisasjoner.