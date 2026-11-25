– Dette er gjennomslag som vil merkes for folk og næringsliv i Møre og Romsdal. Vi reduserer kostnadene, styrker fiskerinæringen og sikrer viktige tjenester og arbeidsplasser i lokalsamfunnene våre, sier Geir Inge Lien, stortingsrepresentant og transportpolitisk talsperson for Senterpartiet i en pressemelding onsdag.

Fjerner CO 2 avgiften for fiskeriene

Fra 1. januar 2027 fjernes CO 2 avgiften for fiskeriene. Fiskerinæringen har vært tydelig på at avgiften svekker konkurransekraften og bidrar til at norske fartøy fyller drivstoff i utlandet.

– Dette er en svært viktig seier for fiskerne og hele kysten. Vi skal ikke ha et avgiftssystem som

gjør det mer attraktivt for norske fiskebåter å fylle drivstoff i utlandet. Vi vil beholdeaktivitet og verdiskaping langs norskekysten, sier Lien.

– Når mer drivstoff fylles langs norskekysten, bidrar vi også til å opprettholde en spredt bunkringsstruktur. Det er bra for næringslivet, klimaet og beredskapen vår, sier Lien.

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Dieselavgiften kuttes med 1,25 kroner

Dieselavgiften reduseres med 1,25 kroner per liter sammenlignet med Arbeiderpartiets opprinnelige forslag til statsbudsjett.

– I Møre og Romsdal er både folk og bedrifter avhengige av bilen og transport på vei. Lavere dieselavgift betyr lavere kostnader for familier, transportnæringen og annet næringsliv, sier Lien.

Halverer hurtigbåtprisene

Senterpartiet har fått gjennomslag for å halvere hurtigbåtprisene i andre halvår.

– For mange langs kysten er hurtigbåten like viktig som bussen er andre steder. Halverte priser betyr mye for folk som pendler, ungdom, familier og andre som er avhengige av båten i hverdagen. Dette er et viktig gjennomslag for Møre og Romsdal og for kysten, sier Lien.

Mer til kommunene og sykehusene

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Senterpartiet har fått gjennomslag for 1,7 milliarder kroner mer til barnehager, skoler og omsorgstjenester i kommunene. Nærskoletilskuddet økes til 1 million kroner per skole.

Sykehusene får samtidig 1 milliard kroner mer for å styrke økonomien og bidra til å unngå kutt i blant annet akuttfunksjoner, ambulansetjenester og helsepersonell.

– Dette handler om trygghet i hverdagen. Vi vil ha gode skoler, eldreomsorg og helsetjenester nær folk. Derfor har det vært viktig for oss å styrke både kommunene og sykehusene, sier Lien.

Konkrete gjennomslag for Møre og Romsdal

Senterpartiet har også sikret flere konkrete saker for fylket:

3 millioner kroner til NORSØK

2,5 millioner kroner til Runde Miljøsenter

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1,7 millioner kroner til Søblomsten ved Romsdalsmuseet

Merkurordningen er tatt inn igjen og styrket

Ingen kutt i folkehøgskolene

– Jeg er spesielt glad for at vi har fått på plass disse sakene. Dette er viktige miljø og tilbud som skaper aktivitet og bidrar til levende lokalsamfunn i Møre og Romsdal, sier Lien.

– Ser vi dette sammen med gjennomslagene for fiskeri, diesel, hurtigbåt, kommuner og sykehus, har Senterpartiet satt et tydelig avtrykk på budsjettet. Vi prioriterer det som gjør det mulig å bo, arbeide og skape verdier i hele Møre og Romsdal, sier Lien.