Rindal IL-løperen er tatt ut på Norges U20-lag til EM i terrengløp i Beograd 13. desember.

Magnus Øyen er klar for EM i terrengløp i Serbia i desember Arkivfoto: Rindal IL Friidrett på Facebook

Norges Friidrettsforbund tok tirsdag ut utøverne som skal representere Norge under Europamesterskapet i terrengløp i Park of Friendship, Beograd, Serbia, søndag 13. desember 2026.

I klassen for Menn U-20 finner vi, ikke overaskende, Magnus Øyen fra Rindal IL.

I tillegg til Magnus skal Ulrik Jåvoll Hagen, Brandbu IL, Elias Landøy Rasmussen, Haugesund IL, Lukas Buncic, Ullensaker/Kisa IL, Martin Sølvberg Tjelle, IK Tjalve og

Philip Storm Regbo Gulbrandsen, Ullensaker/Kisa IL representere Norge mot de beste europeiske terrengløperne i Menn U-20.

Magnus ble beste norske på 5. plass i Menn U-20 i EM i fjor, da ble mesterskapet arrangert i Lagoa, Portugal.