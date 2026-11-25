Vil du være med på å skape en god hverdag for barn i Rindal kommune?

Vi søker en engasjert og ansvarsbevisst barne- og ungdomsarbeider som ønsker å bidra til kvalitet, trivsel og utvikling i barnehagen.

Rindal kommune har ledig fast stilling som barne- og ungdomsarbeider ved Bolme barnehage. Det kan i tillegg bli ledig vikariat som barne- og ungdomsarbeider i forbindelse med denne ansettelsesprosessen. Søkere kan derfor også bli vurdert for vikariat uten at det lyses ut på nytt. Dersom du kun er interessert i den faste stillingen, ber vi om at dette opplyses i søknaden.

Bolme barnehage er en fire-avdelings barnehage med to avdelinger for barn i alderen 1–2 år og to avdelinger for barn i alderen 3–5 år. Barnehagen ligger ca. 3 km fra Rindal sentrum. Hos oss står trygghet, forutsigbarhet og bekreftelse for hvert enkelt barn i sentrum.

Som barne- og ungdomsarbeider i Rindal skal du bidra til å skape en trygg og forutsigbar hverdag, der barna opplever at de blir sett, hørt og bekreftet. Vi ønsker oss voksne som er bevisste, støttende og kompetente i arbeidet sammen med barn, foreldre og kolleger.

Les mer om barnehagen på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver

Legge til rette for lek, læring og utvikling.

Bidra aktivt til et trygt og godt barnehagemiljø.

Medansvar for planlegging, gjennomføring og evaulering av det pedagogiske arbeidet.

Bidra til et godt samarbeid med ansatte, barn og foreldre.

Kvalifikasjoner

Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning

Om det ikke er kvalifiserte søkere, kan andre bli vurdert.

Vi ønsker oss deg som

Viser interesse, engasjement og profesjonelle ferdigheter for fagområdet.

Ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og evne til å bygge relasjoner.

Evner å være løsningsorientert og fleksibel.

Kan jobbe selvstendig og strukturert.

Viser et godt humør og evne til å bidra til å skape et godt arbeidsmiljø.

Vi tilbyr

Meningsfylt arbeid og faglige utfordringer.

Godt arbeidsmiljø og kompetente kolleger.

Ansettelse på kommunale vilkår, og lønn etter kvalifikasjoner og ansiennitet.

God pensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring.



Vi ønsker at du oppgir referanser i søknaden. Søkere som er aktuelle for stillingen inviteres til intervju.

Gyldig politiattest må vises frem før oppstart i stillinger der loven krever det.

Vi ønsker et mangfold av ansatte og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke. Rindal kommune lager offentlig søkerliste.

Søknadsfrist: 13.desember 2026