Skal vi løse bemanningskrisen i barnehagene, må vi få flere gutter til å se mulighetene i yrket.

I Møre og Romsdal har gutter fra 10.klasse på ungdomsskoler denne høsten fått prøve seg som barnehageansatte. Dette er ett av tiltakene for å få opp søkertallet til barnehagelærerutdanningene.

Bemanningsutfordringen i barnehagesektoren er reell. Færre søker seg til utdanningen enn tidligere, og stadig færre nyutdannede velger å arbeide i sektoren. Tall fra Samordna opptak viser at antallet førstevalgssøkere til barnehagelærerutdanningen er nesten halvert siden 2019. Rapporten Barnehagelærere – Yrkesgruppen som igjen begynte å slutte fra Universitetet i Stavanger og OsloMet, viser behovet for målrettede rekrutteringstiltak som når ungdom tidlig. Ifølge Utdanningsdirektoratet mangler sektoren om lag 2 700 barnehagelærere, og tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at bare 13,6 prosent av ansatte i norske barnehager er menn.

Dette er en utfordring barnehagebransjen kjenner godt, men det er ikke bare en utfordring for bransjen, dette handler om lokalsamfunnet i hele fylket. Uten nok folk som jobber i barnehagene får ikke foreldre gått på jobb. Da får bedriftene og kommunene problemer med å holde folk i jobb og rekruttere nye. Dersom vi skal få flere til å søke seg til barnehagesektoren, må det bli et attraktivt sted å jobbe for alle.

Derfor har NHO Geneo og NHO tatt initiativ til prosjektet «Gutter og barnehage». Hundrevis av gutter over hele landet har besøkt lokale barnehager og barnehagelærerutdanninger for å delta i lek, aktiviteter, få innblikk i yrket og oppleve hverdagsliv sammen med barn og ansatte. Målet er å gi ungdom et bilde av et yrke som få kjenner godt nok til. Samtidig bidrar vi til å styrke rekrutteringen til en sektor som hele samfunnet er avhengig av.

Vi vet også at barn har behov for å møte ulike rollemodeller. Flere menn i barnehagene vil kunne bidra til større mangfold blant de ansatte og gi barna flere voksne å identifisere seg med.

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Guttene som har vært på barnehagebesøk velger kanskje ikke å bli barnehagelærer. Men kanskje går de hjem med et nytt og mer positivt syn på yrket. Kanskje forteller de venner og familie om erfaringene sine. Og kanskje er det blitt plantet et frø som påvirker utdanningsvalget noen år frem i tid.

Karita Bekkemellem, adm.dir. i NHO Geneo og Lene Trude Solheim, regiondirektør i NHO Møre og Romsdal