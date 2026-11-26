Marte Nergård sine fire fødsler har alle vært hurtige, og de to yngste barna, Emrik og Tilde ble begge født i ambulansen på vei til sykehuset med jordmor til stede. Marte og Knut Nergård forteller her om fødslene, utryggheten og hvorfor følgetjeneste med jordmor er så viktig i distriktene.

Marte og Knut Nergård tar i mot oss hjemme i stua i Surnadal, sammen med Synne på 10, Tilde på 8 og lille Emrik som ble født 30. oktober. Eldstemann Edin på 14 år var ikke hjemme denne ettermiddagen.

Ble veldig bekymret

– Jeg fikk vite av Wenche Berg på en jordmortime at Kirsti Grytbakk ikke lenger skulle gå vaktene som hun var oppsatt på, og at det var Orkdal jeg måtte ta kontakt med. Følgetjenesten skulle ivaretas av Wenche og av vakter fra Orkdalsberedskapen ut november, sier Marte og fortsetter:

– Den uken jeg nærmet meg termin, var det Kirsti som i utgangspunktet skulle gå vakt, før Wenche skulle ta over ved termin. I og med at jeg har hatt raske fødsler tidligere så ble bekymringen stor, og tankene og redselen for hvordan dette skulle gå ble vanskelig å legge fra seg. For da Tilde ble født rakk vi heller ikke frem til sykehuset, og den fødselen husker jeg godt.

Av de fire barna er de to yngste født i ambulansen, med de to eldste rakk de så vidt frem til sykehuset.

Fikk avslag på tidlig innleggelse

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Marte forteller at de tok kontakt med jordmor Wenche Berg med sin bekymring rundt at de skulle dekkes av Orkdalsberedskapen den siste uken. Berg tok videre kontakt med sykehuset med forespørsel om Marte kunne få bli lagt inn på forhånd. Det fikk de avslag på, begrunnet i at det ikke var godt nok medisinsk grunnlag.

– Så lang reiseveg og tidligere styrtfødsler var ikke godt nok grunnlag, sier Marte og legger til:

– Sa da konkluderte vi med at da får det nå bare "gå som det går". Det var ikke så mye annet å gjøre!

Marte legger til at hun synes det er synd at hennes situasjon ikke var grunnlag nok for innleggelse:

– Det er jo ikke bare jeg som har det slik, og hvor mange flere det blir om vi mister følgetjenesten vi har i dag? At Orkdal hadde vakt, var ikke nok trygghet for meg, og jeg tror det blir mer press på sykehuset om Orkdal tar over følgetjenesten vår, hvis det er det som skjer.

– Da gråt jeg !

Så fikk Marte og Knut melding fra Wenche Berg tirsdag samme uken som de hadde termin om at Kirsti Grytbakk igjen var satt på vakt.

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– Da gråt jeg, forteller Marte før hun fortsetter:

– Da ble jeg utrolig letta og glad.

Fødselen ble akkurat innenfor vakta til Kirsti, hun gikk av vakt på morgenen fredag 30. oktober, og Emrik ble født like før halv sju samme morgen.

Marte forteller videre at hun under svangerskapet hadde hatt veldig mye kynnere. På slutten hadde hun også mye modningsrier , så hun var usikker på når hun kunne kjenne at fødselen var i gang. Noe hun har hatt problemer med tidligere også.

Marte og Knut gikk og la seg litt før midnatt torsdag kveld. Da følte Marte at det var noe som var annerledes, men kunne ikke helt sette fingeren på hva det kunne være. For det er jo normalt at kynnere tar seg opp mot slutten.

– Jeg så på henne at noe var annerledes, sier Knut og fortsetter:

– Vi var ikke på soverommet mer enn en halv time fra vi la oss til jeg fikk overtalt henne til at nå ringer vi Kirsti.

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Overnatta i Rindal

De ringte Kirsti rundt klokken ett på natta, og var på Helsetunet i Rindal rundt halv to. Marte ble undersøkt, men fødselen var ikke i gang. De ble enige om at de skulle dra til Knut sine foreldre i Rindal og legge seg der, i stedet for å kjøre hjem til Surnadal igjen, siden foreldrene til Knut var dratt ned for å passe de andre barna. Da kunne de ta kontakt med Kirsti igjen om det skulle skje noe. Da fikk sovet et par timer, men så våknet Marte av at kynnerne kom hyppig. Så kom det imidlertid ei kraftig rie, og da var ikke Marte lenger i tvil, nå var fødselen tydelig i gang.

I halv sekstiden møtte de Kirsti på Helsetunet som undersøkte Marte igjen, og det ble da bestilt ambulanse ganske raskt.

– Rakk kun å drikke en slurk med vann mellom riene

Ambulansen kjørte fra Rindal kvart på seks fredag morgen. Riene tok seg kraftig opp underveis, og ambulansen gjorde et kort stopp på Storås.

– Kirsti skjønte sikkert at det det kom til å bli fødsel i ambulansen, sier Marte og legger lattermildt til:

– Kanskje for å finne frem det utstyret hun trengte, jeg husker ikke så mye. Men jeg husker at med en gang ambulansen begynte å kjøre, tenkte jeg at dette kommer til å gå fort. Riene var så intense og tette, at jeg følte jeg mistet helt kontrollen på meg selv. Jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg, og det er ikke så mye du kan gjøre heller på en båre i ambulansen. Jeg husker at jeg kun rakk å drikke en slurk med vann mellom riene, så tette var de.

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Kom ikke lenger enn til Svorkmo

De kom ikke lenger enn til Svorkmo før de måtte stoppe i en lomme ved fylkesveien, hvor Emrik da ble født i ambulansen fem på halv sju. Knut rakk akkurat inn i ambulansen, og satt der kanskje i fem minutter før den lille gutten ble født. Da hadde Marte vært i aktiv fødsel i underkant av en time.

Marte klipper navlestrengen. Foto: Privat Fastspent og klar for en times kjøring til St. Olavs Hospital i Trondheim Foto: Privat

Marte forteller at hun har tenkt mye i ettertid på hvordan det hadde blitt om jordmor Kirsti Grytbakk ikke hadde blitt med i ambulansen, og hva som hadde skjedd om de ikke hadde fått vakt fra Rindal eller Surnadal.

– Hvis det hadde vært vakt fra Orkdal, og jeg måtte ha kjørt med Marte i bilen, hadde jeg kanskje blitt jordmor, sier Knut og legger til:

– I tillegg er det også en ganske stor sjanse for at vakta kunne være på et annet oppdrag, siden Orkdalsvakta har seks kommuner alene.

Marte legger til at når alle hennes tidligere fødsler har gått så fort, så var det en stor trygghet i å vite at det var Wenche eller Kirsti som hadde jordmorvakt.

Knut understreker videre at de har tiltro til ambulansepersonellet, men at det er en trygghet i at det er jordmor som er med i bilen, spesielt hvis det er fare for at fødselen skjer i bilen. Da det er mye som kan skje, også i ettertid etter fødselen.

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Fire raske fødsler

Tilde, som er åtte år, ble også født i ambulansen. Marte forteller at den fødselen hadde omtrent samme forløp. Knut kom hjem fra jobb i ti-tida på kvelden, og så straks at noe var annerledes med Marte enn da han dro.

– Da var det nyvaska gulv, og Marte satt i bare t-skjorte i stolen og så TV. Hun var veldig stille, forteller Knut.

For det er visst vanlig å få en trang til å vaske og rydde når fødselen nærmer seg, det har Marte forstått i ettertid.

Den gangen var det også Kirsti Grytbakk som hadde jordmorvakt og de kjørte derfor opp til Rindal. Kirsti undersøkte Marte klokken kvart på elleve på kvelden, og bestilte ambulanse til St. Olavs Hospital. Foreløpig var Marte ganske rolig, og hadde ikke mye smerter, men tidligere raske fødsler gjorde at Kirsti bestilte ambulanse med en gang. Denne gangen kom ambulansen til Børsa før de måtte stoppe, og der ble Tilde født klokka kvart over tolv.

Da Synne ble født kjørte de selv, og stoppet i Orkdal for en undersøkelse da det var Orkdalsvakta som hadde vakt den gangen. Da Marte ble undersøkt fikk de beskjed om at de hadde god tid, og at det ikke var aktiv fødsel enda, men at de bare skulle kjøre inn til St. Olavs Hospital i Trondheim for videre oppfølging.

– Så vi trodde vi hadde god tid vi da, forteller Marte og Knut og fortsetter:

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– Vi stoppa til og med og kjøpte oss noe å spise.

Men mot Trondheim tok riene seg plutselig opp, og ble veldig intense. De kjørte ned i parkeringshuset under St. Olavs for å parkere. Fra de parkerte og til Synne ble født gikk det knapt en halvtime. Så fra undersøkelsen på Orkdal Sykehus til Synne var født tok det to timer.

Eldstemann Edin ble født på sykehuset i Orkdal, bare noen dager før fødeavdelingen ble nedlagt i 2012. Den fødselen gikk også fort, han ble født en time og 18 minutter etter at de kom til sykehuset.

– Her var jeg riktignok hjemme litt for lenge, sier Marte. Men som førstegangsfødende og tre uker før termin, trodde jeg at riene jeg hadde, var kynnere.

Ingen god opplevelse å oppleve utryggheten

Knut påpeker videre at det er ingen fasit på hvor raskt fødsler skjer, noe som er med på å forsterke behovet for at distriktene må ha jordmødre med følgetjeneste. For en ung førstegangsfødende er det ingen god opplevelse å oppleve utryggheten.

– Da vi fikk spørsmål om å dele vår erfaring rundt fødsel, sa vi ja selv om vi var litt i tvil, for det blir jo veldig privat, sier Marte før hun fortsetter:

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– Men så ser man viktigheten av å få frem behovet for følgetjenesten som vi har hatt, og som vi ønsker å ha i fremtiden. Hadde jeg fått bestemt så skulle det vært 100% jordmorvakt og følgetjeneste fra Surnadal og Rindal. Og hvis det kan hjelpe andre, og bidra til at følgetjenesten opprettholdes, så er det verdt det å dele. Det må være vel verdt å bruke penger på en følgetjeneste og beredskap tidligere i fødselsforløpet, i stedet for å måtte bruke penger på tidligere sykehusinnleggelser, som mest trolig vil skje om følgetjenesten fjernes eller reduseres.