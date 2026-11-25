Trimtilbudet «Spreke seniorer» i Surnadal skaper både treningsglede, mestring og sosialt fellesskap. Nå ønsker folkehelsekoordinator Trine Glåmen å spre tilbudet til flere grender i kommunen, og håper flere vil engasjere seg som frivillige instruktører.

Trine Glåmen, folkehelsekoordinator, fysioterapeut og leder for Friskliv og mestring i Surnadal, synes det er svært gledelig at så mange av kommunens seniorer velger å holde seg aktive gjennom trimtilbudet «Spreke seniorer». Hun trekker fram betydningen av fysisk aktivitet, ikke bare i et helsemessig perspektiv, men også med tanke på mestring, sosialt fellesskap og tilhørighet.

Trenger flere frivillige instruktører

Glåmen, som tok initiativ til trimtilbudet i 2023, understreker at de frivillige instruktørene spiller en helt sentral rolle. Hun berømmer innsatsen de legger ned gjennom hele året, og retter en stor takk til alle som bidrar til å opprettholde tilbudet.

Friskliv og mestring i Surnadal har ambisjoner om å etablere tilsvarende trimtilbud i flere av kommunens grender, og at det skal være lett tilgjengelig. Så langt har imidlertid utfordringen vært å rekruttere tilstrekkelig med frivillige.

Glåmen frykter at selve betegnelsen «instruktør» kan virke avskrekkende på potensielle frivillige, og at dette kan bidra til at terskelen for å engasjere seg blir høyere enn nødvendig. Hun understreker at man trenger slettes ikke være noen treningsekspert for å være instruktør.

Glåmen synes arbeidet med trimtilbudet er svært givende. Hun ser hvordan seniorene gjennom regelmessig fysisk aktivitet oppnår bedre fysisk form, balanse og styrke, som også bidrar til å forebygge fall og skader.

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Det sosiale fellesskapet betyr mye

Hun trekker samtidig fram den sosiale gevinsten ved tilbudet, og tror mange av deltakerne ser fram til treningstimene, ikke bare for treningens skyld, men også for fellesskapet og det sosiale samværet.



– Den sosiale biten er svært viktig, understreker Glåmen.

Ivrige seniorer: Agneta Ranes og Ingeborg Lundemo har begge vært med siden oppstarten av trimtilbudet. De er samstemte om at det sosiale fellesskapet betyr mye, samtidig som de kjenner at den fysiske aktiviteten gjør godt for kroppen. Foto: Eldbjørg Berset

Instruktør Oddny Hoem engasjerte seg i trimtilbudet først og fremst med et ønske om å bidra til økt aktivitet ved Frivilligsentralen. Gjennom egen trening på Atleta hadde hun allerede erfaring med flere av øvelsene, noe som kom godt med i rollen som instruktør.

Spreke instruktører: Oddny Hoem og Trine Glåmen Foto: Eldbjørg Berset

Mestring og lykkefølelse

Hoem trekker særlig fram gleden ved å følge deltakernes utvikling over tid. Både hun og Glåmen synes det er givende å se hvilken framgang deltakerne har gjennom året, og ikke minst å se hvordan de opplever mestring og glede gjennom fysisk aktivitet.

Glåmen viser samtidig til en global undersøkelse som peker på sammenhengen mellom frivillig engasjement og økt lykkefølelse. Det å bidra med noe meningsfylt for andre kan også gi økt livsglede og en følelse av mening i eget liv.

Hun beskriver frivilligheten som en vinn-vinn-situasjon, der engasjementet skaper glede både for den som bidrar, og for dem som nyter godt av innsatsen.

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- Å være frivillig gir lykke, avslutter Glåmen.