Anita Kvande Grytbakk flytta for å studere, men ble værende i storbyen. Hun jobber nå på en barneskole i Bærum og trives veldig godt med det.

Navn: Anita Kvande Grytbakk

Fra: Rindal

Bor: Lørenskog

Yrke: Lærer

Hvordan var det å vokse opp i Rindal?

– Å vokse opp i Rindal var veldig fint. Et trygt sted hvor man kjenner ganske mange, med korte avstander til venner og familie. Å vokse opp i Rindal ga meg en frihetsfølelse.

Hvorfor flyttet du til Oslo?

– Jeg bodde i Oslo en god stund før jeg flyttet til Lørenskog. Jeg flyttet for å studere først, så fikk jeg meg jobb her. Jeg tok de to første årene av studiene i Trondheim, men ville fortsette studiene i Oslo.

Hvordan var overgangen til storbyen, største kontrasten?

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– Siden jeg bodde noen år i Trondheim først var overgangen gradvis. Det var en veldig fin overgang. Jeg syntes den største kontrasten var at det er vesentlig dyrere å bo her i forhold til i Trondheim, og i hvert fall i Rindal. Det er mange flere muligheter og mer å finne på. En del av overgangen var å gå fra å ha mange kjente rundt meg, til å ikke kjenne en sjel. Det gikk seg fort til, da man ble kjent gjennom studiene.

Hva savner du mest hjemmefra?

– Det må være familie, venner og hytta.

Hva savner du minst?

– Akkurat nå i sommer har ikke været hjemme vært noe savn, det er mye mer stabilt i sør. Her kan du stole på at det blir fint vær i løpet av sommeren.

Føler du deg fortsatt som rindaling?

– Ja, det gjør jeg absolutt. Jeg sier alltid at jeg kommer fra Rindal når folk spør. Jeg tror at dialekta har holdt seg, det er bare tonefallet som har endret seg litt. Da er det enklere å gjøre seg forstått.

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Kunne du tenkt deg å flytte tilbake en dag?

– Det tror jeg ikke, jeg har det veldig fint og trives veldig godt her. Jeg liker kombinasjonen av å reise hjem på ferie og ha en rolig stund med familie og venner, og det å kunne være litt spontan her.

Ville du anbefalt andre å flytte?

– Ja, absolutt! Det er fint å se noe annet enn Rindal, møte andre typer folk og utforske verden litt. Det er jo bare å flytte tilbake om man ønsker det.