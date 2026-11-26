25. november ble AP, SV, Rødt og SP enige om forslag til Statsbudsjett for 2027. - Vi har fått flere gjennomslag i denne enigheten, og håper det ender med vedtak i Stortinget, sier fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag i en pressemelding.

- Vi reagerte sterkt på kuttet som var foreslått i forebyggende rovvilttiltak da Arbeiderpartiet la fram sitt forslag i oktober. Det er veldig bra at kuttet er reversert i denne enigheten, sier Olav Håkon Ulfsnes.

I Møre og Romsdal ble hver krone som var tilgjengelig gjennom potten brukt opp i årets beitesesong. Midlene har i all hovedsak gått til tidlig sanking av beitedyr, noe som har ført til reduksjon i tap av lam, men som også blir en kostnad for bonden som ikke får utnyttet fôrressursene i utmarka.

- Bøndene gjør sin del av arbeidet for å redusere tap til rovvilt. Den innsatsen koster og må kompenseres. Denne seieren er viktig for oss, legger han til.

Norsk Senter for Økologisk Landbruk, bedre kjent som NORSØK, ble også forespeilet et kutt på 4,1 millioner. I budsjettenigheten er kuttet redusert til 1,1 millioner.

- Selv om vi hadde håper på full reversering av kuttet er dette et viktig gjennomslag. NORSØK spiller en viktig rolle om jordbruket skal nå målet om 10% økologisk areal, sier Ulfsnes.

Økning i støtte til veterinærdekning

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Partiene har også blitt enige om å øke tilskuddet til veterinærdekning med 25 millioner kroner.

God veterinærdekning er viktig for et fylke som Møre og Romsdal, der det store flertallet av bønder driver husdyrproduksjon. Bondelaget har jobbet for at staten må ta en større del av regningen.

- Vi vet jo at kommuneøkonomien er svak i mange kommuner i Møre og Romsdal. Det er helt avgjørende at staten kommer med nok midler til å sørge for en forsvarlig veterinærdekning, sier Ulfsnes.

Ber MDG støtte budsjettet

Uten støtte fra MDG har ikke dagens enighet flertall i Stortinget. Ulfsnes håper partiet snur og støtter budsjettet, eller at alle partiene kommer til enighet.

- Endringene som har kommet i dette forslaget er bra for jordbruket, selvforsyning og beredskap. Om sluttresultatet av dette blir kabinettspørsmål og regjeringsbytte ser vi hva som venter på blå side. Både Høyre og FrP har store kutt i jordbruket i sine alternative budsjett. Deres forslag vil gå hardt utover målet om levende jordbruk i hele landet og vil svekke matsikkerhet og beredskap. Det håper jeg vi unngår, avslutter Ulfsnes.