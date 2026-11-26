God morgen 26. november
Vi ønsker dere alle en riktig god torsdag morgen!
26. november er Mongolias selvstendighetsdag. Konrad og Kurt har namnedag i dag.
Namnedagen er etter den hellige Conrad av Konstanz, han var biskop i 41 år i Konstanz. Begge namna kommer fra det gammeltyske kuoni (djerv) + rât (råd).
Historiske hendelser på denne datoen:
1778 – Kaptein James Cook kom som første europeer til Maui, Hawaii.
1922 – Howard Carter og Lord Carnarvon gikk inn i Tutankhamons grav, som de første på over 3000 år.
1940 – Norsk nedbørsrekord: 229.6 mm på et døgn i Indre Matre.
1941 – Reichskommissar Josef Terboven innfører dødsstraff for å forlate landet uten tillatelse.
1942 – 548 nordmenn med jødisk bakgrunn deporteres fra Oslo havn til tyske konsentrasjonsleirer.
1999 – Sleipner-forliset: Hurtigbåten «Sleipner» forliser. 16 personer omkommer.
2003 – Concordes siste flytur noensinne.
2011 – Mars-roveren «Curiosity» skytes opp fra Cape Canaveral, Florida med kurs for Mars.
Kilde: Wikipedia
I dag har vi funnet fram til et meget godt visdomsord av Jean-Paul Sartre til ettertanke: Hvis du er ensom når du er alene, er du i dårlig selskap.