ANNONSE: Lia Gard
Åpent utsalg på fredag
Vi har fersk bakst i utsalget imorgen, fredag 27 november fra kl. 11.00.
Av ferske godsaker finner du denne dagen:
Grovbrød
Skoleboller med vaniljekrem
Kanelsnurrer med vaniljekrem
Kanelsnurr
Knekkebrød
Havrekjeks
Fra frys finner du som alltid:
Smultringer
Tynnlefser
Tykklefser
Smurte potetlefser
Suksessterter
Konfektkaker
Burgerbrød
Gule bomber
Sveler
Utsalget bugner som alltid over av nydelige lokale godbiter.
Av lokale produkter har vi:
kjøtt fra Ansneset Gard Gard som burgere, pølser, grytekjøtt, mørbrad, flatbiff🥩🍔🐄
Vi har egg ifra Pestua Gard🥚
Honning fra Todals honning🍯
Eplemost ifra Reina Fruktgård 🍎
Spekepølser og kjøtt ifra Steindalen Gård🐮
Div jordbærgele ifra Landrø Lensvik🍓
Is ifra Røros is🍨
Potetgull fra kanteføll flak 🥔
Vaniljeprim og gomme fra Tverås Gårdsmat
Røros majones fra Galåvolden Gård
Reinsdyr ytrefilet ifra stensaas Reinsdyrslakteri🦌
Sjokolade fra Jentene på tunet 🍫
Poteter fra Solhus gård 🥔
Og mye mer.
Støtt lokalprodusert mat og ta turen innom oss for å handle fra bønder/produsenter som legger sjela si i sine produkter 🙌🏻
Sted: Lykkjeeidet 835, 6640 Kvanne.
Vil du sikre deg bakst anbefaler vi att du forhåndsbestiller ved enten å kommentere i innlegget eller ved å sende en sms til nr: 41571278.
🤩Velkommen innom oss🤩