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Torlaug og Torleiv har navnedag.



Torlaug er eit norsk kvinnenavn sett saman av det norrøne gudenavnet Tor og navneendinga -laug, som truleg betyr 'vigd til'. Den gamle norrøne forma, Þorlaugr, var et mannsnavn.

Torleiv og Thorleif er mannsnavn, av norrønt Þorleifr. Navnedelene viser til guden Tor og 'arving, etterkommer'. Navnet har en rekke skrivemåter.

Noen historiske hendelser 27. november:

43 f.Kr. – Det andre triumvirat dannes mellom Gaius Julius Cæsar Octavianus («Octavian», senere «Cæsar Augustus»), Marcus Aemilius Lepidus og Marcus Antonius.

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1095 – Pave Urban II annonserte det første korstog ved konsilet i Clermont.

1895 – Alfred Nobel signerte sitt testamente og la med dette grunnlaget for nobelprisene.

1912 – Spania etablerer to protektorat på nordkysten av Marokko.

1941 – Andre verdenskrig: De italienske styrkene i Etiopia kapitulerer.

1946 – Indias statsminister Jawaharlal Nehru oppfordret USA og Sovjetunionen om å slutte med kjernefysiske prøvesprengninger.

Historiske hendelser i Norge:

1896 – Setesdalsbanen blir åpnet.

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1905 – Kong Haakon VII avlegger ed til Grunnloven.

1909 – Bergensbanen åpnet av kong Haakon

1940 - Heinrich Koppenberg fikk beskjed fra riksmarskalk Göring om å øke norsk vannkraftproduksjon slik at aluminiumindustriens kapasitet kunne økes fra 35 000 tonn per år til 150 000–180 000 tonn. NVE var viktig samarbeidsorgan i planleggingen.

1944 – Rigel-katastrofen, verdens 3. verste skipskatastrofe, med 2578 omkomne, der fangeskipet MS «Rigel» ble senket av britiske fly ved Tjøtta sør for Sandnessjøen.

2000 – Lærdalstunnelen, verdens lengste veitunnel, ble åpnet av kong Harald V.