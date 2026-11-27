Fjøsnissebrus har blitt utsolgt før jul hvert år siden lanseringen i 2023. Nå øker Felleskjøpet volumet igjen. Årets bringebær kommer fra bonden som reddet fjorårets produksjon.

Årets utgave av Fjøsnissebrus er på plass i Felleskjøpets butikker fra nord til sør. Foto: Felleskjøpet

Det som startet som en liten pilot, har på få år fått en fast plass i Felleskjøpets juleutvalg. Etterspørselen har vært større enn tilgangen hvert år. Denne julen har Felleskjøpet derfor bestilt rekordmange flasker. Siden det første året med Fjøsnissebrus har antallet flasker økt med 60 prosent. Nå er årets utgave på plass i Felleskjøpets butikker fra nord til sør i landet, skriver Felleskjøpet i en pressemelding.

– Kundene har nesten vært umettelige på Fjøsnissebrus. Vi har gått tom hvert år, og i år har vi tatt i litt ekstra for at flere skal få tak i den før jul, sier Anne-Sofie Odden, kategorisjef i Felleskjøpet Agri.

Norske bringebær på flaske

Fjøsnissebrus er laget med bringebær- og kirsebærjuice. Bringebærene kommer fra bærdyrker Morten Gustad på Sparbu i Trøndelag, som også leverte bærene til fjorårets produksjon.

I fjor sto produksjonen i fare på grunn av mangel på norske bringebær. For Felleskjøpet er det et ufravikelig krav at alle matvarer i sortimentet i hovedsak skal være basert på norske råvarer. Import er derfor ikke aktuelt.

Et parti fra Gustad og samarbeidet med Epleblomsten i Telemark bidro til at det likevel ble Fjøsnissebrus til jul. I år er bærene igjen på plass fra den samme gården.

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– Vi synes det er ekstra hyggelig å kunne fortelle hvor bærene kommer fra. Fjøsnissebrus er en måte å gi kundene smaken av norske bringebær midt i juletiden, sier Odden.

Håper flere får smake

Med rekordmange flasker tilgjengelig er ambisjonen at årets julebrus skal rekke til flere.

– Vi vet at mange har fått sansen for Fjøsnissebrus. Nå håper vi både de som kjenner den fra før, og de som ennå ikke har smakt, finner sin julefavoritt hos oss, sier Odden.

Fjøsnissebrus er laget av norske bringebær og kirsebær, og ble i 2023 vurdert til 9 av 10 poeng i Dagens Næringslivs store julebrustest.