Surnadal IL har inngått en ny treårig generalsponsoravtale med SpareBank 1 Nordmøre. Avtalen gir nær én million kroner årlig i sponsorinntekter og er den største sponsoravtalen idrettslaget noen gang har skrevet.

Fra venstre Juras Chachlaucas, daglig leder i Surnadal IL, , Arne Berset og Hans Mellomsæther fra SpareBank 1 Nordmøre, Kine Paola Sæter, styreleder i Surnadal IL og markeds- og sponsoransvarlig,Ole Bævre. Foto: Bård Inge Romundstad

Ole Bævre, markeds- og sponsoransvarlig i Surnadal innledet med å orientere om hva som har vært viktig for Surnadal idrettslag å kommunisere til næringslivet i regionen.

– Surnadal IL er en breddeklubb, kanskje den største breddeklubben i Midt-Norge i forhold til aktive utøvere innenfor all grener, påpekte Bævre.

I Surnadal IL er det rom for alle

Han understreket videre at Surnadal IL har en viktig rolle i lokalsamfunnet. Idrett er en viktig faktor i både fysisk og mental helse, idrett bidrar til både Bo-lyst, Bo-lyst og integrering. Og ikke minst er idrettslaget en viktig sosial møteplass.

– I Surnadal IL er det rom for alle og vi må ta vare på alle, sa Bævre.

Bævre påpekte også at det er viktig at idrettslaget fremstår som profesjonelle i alt de gjør, noe de har hatt fokus på i hele år.

Annonse

Surnadal IL har de siste årene hatt en stor økning i antall aktive utøvere. Idrettslaget har pr. i dag 639 aktive utøvere og nesten 200 trenere og lagleder.

Setter stor pris på positiviteten i næringslivet

Bævre fortalte videre at Surnadal IL har mange gode sponsorer, og har reforhandlet og videreført avtaler med mange gode sponsorer. For å få langsiktighet har målsetningen vært å få etablert 3-årsavtaler med sponsorene. Halvparten av alle sponsoravtaler er reforhandlinger, og samtlige avtaler er økt med mellom 25 - 50%, og totalt for Surnadal IL er sponsorinntektene økt med 75%.

– Det tror jeg har med måten vi har solgt oss inn, og det skal vi være stolte av, sa Ole Bævre.

Den positiviteten som næringslivet har vist setter idrettslaget stor pris på. Uten næringslivet har ikke idrettslaget kunnet drevet sin virksomhet slik som de gjør nå.

Historisk stor avtale

Surnadal IL har nå inngått en ny tre-årig generalsponsoravtale med SpareBank 1 Nordmøre. Hans Mellemsæther, sponsoransvarlig i SpareBank 1 Nordmøre kunne fortelle at avtalen er bankens nest største sponsoravtalen, bare KBK sin avtale er større.

Annonse

– Vi mener Surnadal IL er navet i kommunen, sa Mellemsæther før han fortsatte:

– Idrettslaget betyr så mye for så mange, og "tikker" av så mye av punktene som angår mental helse, bolyst og møteplass.

Mellemsæther påpekte at det er viktig å skape aktiviteter i felleskap og bygge merkevarer i forhold til aktivitet, som eksempelvis Bankmila.

Hans Mellemsæther, sponsoransvarlig i SpareBank 1 Nordmøre Foto: Bård Inge Romundstad

Sparebank 1 Nordmøre er generalsponsor for KBK, som er Nordmøres eneste toppidrettslag, samtidig som de er sponsor for KBK Håndballklubb som største særidrettsforbundslaget på Nordmøre, og for største breddeidrettslaget på Nordmøre - kanskje Midt-Norges største breddelag- Surnadal IL.

Bortimot en million kroner i året

– Uten å gå inn på tall, så ligger det i denne avtalen også inn noen kroner for satsing på damelaget, vi er med på integreringskoordinatoren, og med samarbeidet som idrettslaget har med Byåsen Håndball så er vi oppe i bortimot en million kroner i året, sa Mellemsæther.

Arne Berset, banksjef personmarked i Sparebank 1 Nordmøre, fortsatte med at han var veldig stolt over at banken er generalsponsor for idrettslaget. Surnadal IL gir både barn, ungdom og voksne mange fine arenaer og breddeaktivitet til så mange.

Annonse

– Og ikke minst alle ildsjelene som er med og legger ned en innsats for at barn og unge skal få drive med aktiviteter. De skal vi ikke glemme, sa Berset.

Bævre påpekte at dette er også et viktig poeng for idrettslaget, å stimulere til positivitet innenfor frivilligheten gjennom å fordele oppgavene på en bedre måte, og at det ikke er de samme som er med hele tiden.

Det er viktig å dra sammen

Kine Paola Sæter, styreleder i Surnadal IL, understreket blant annet at den signaleffekten som gis ved at banken, sammen med idrettslaget, er med å opprettholde arenaer for mestring og helse er svært viktig.

Kine Paola Sæter, styreleder I Surnadal IL, Foto: Bård Inge Romundstad

– Dette er noe av det viktigste arbeidet vi som idrettslag gjør, sammen med sponsorene våre, sa Sæter og la til:

– Når vi drar i samme retning så får vi plass de arenaene som vokser i en region hvor stort sett alt blir skjært ned på. Det er utrolig positivt å se.