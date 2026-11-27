Julepyntede musikere, dansere, vokalister, scene, mikrofonstativer, dørkarm, lerret, tangentinstrumenter og trommer setter stemningen sammen med dekorativ lyssetting og andre effekter, julesang og ablegøyer.

Karstein Mauset er en av de som skaper julestemning i Surnadal kulturhus i helgen. I rolige "Long December Night" får han virkelig vist sin dype og beroligende stemme. Her med "Christmas Is All Around" hvor vi bak ham ser Sondre Skogseth på bass, Ann Iren Pettersen Dyrli og Hedda Moen Gjerstad. Foto: Gunn Elin Røen

I helgen arrangerer SKUV Merry Fu**ing Christmas i samarbeid med Surnadal kulturhus. Det er åttende runde med dette juleshowet, og likevel klarer produsent og lydansvarlig, Rune Dalager, og styreleder i SKUV, Øystein Hjelle Bondhus, imponerende nok å trylle frem 15 sanger som ennå ikke har vært med tidligere.

Heid Snekvik har ansvaret for program/grafisk, mens Frank sPoon Botten sørger for at det er både stemningsfullt lys med vakre detaljer og at lerretet får en rolle som forsterker budskapet i sangtekstene.

Stor bredde

Årets vokalister er Pål Sæther, Ida Mo, Karstein Mauset, Hedda Moen Gjerstad og Ann Iren Pettersen Dyrli, som alle var med videre fra i fjor. Vokalistene utfyller hverandre og serverer gjestene sanger med stemmer som er både dyp, lys, kraftig, svak, rolig, og med fart og futt.

Ann Iren Pettersen Dyrli åpner showet med "Xmas Time of the Year". Her med "Driving Home for Christmas" med dansekompaniet. Hedda Moen Gjerstad og Olav Nergård Tørset bak. Foto: Gunn Elin Røen Hedda Moen Gjerstad viser igjen at hun er utrolig flink på lyse toner. Blant annet synger hun "Å, signa natt" hvor hun formidler teksten fenomenalt kun akkopagnert av tangenter og kontrabass. Kraftfull tekstformidling. Foto: Gunn Elin Røen Det er heller ikke noe latsmannsliv mellom sangene hvor man er hovedvokalist. I tillegg til koring og å knipse takten, er det også spilling på sleighbells med stor glede. Ann Iren Pettersen Dyrli og Hedda Moen Gjerstad med Sondre Skogseth på bass, Olav Nergård Tørset på slagverk bak. Foto: Gunn Elin Røen

Musikerne

Bandet består av Peder Vaagland på tangentar, Ola Langli på banjo og gitarer, Sondre Skogseth på bass og kontrabass, Olav Nergård Tørset på slagverk, og Sigve Holten på gitarer. Sistnevnte er ny for året på MFC.

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Sigve Holten er ny i konseptet Merry Fu**ing Christmas, men har trass sin unge alder lang erfaring med musikk og er vant til å underholde fra scenen. Han briljerer sammen med de andre musikerne. Foto: Gunn Elin Røen

– "Teløkk me advent", Bjarne!

Skuespillerne er tradisjon tro Eirik Nordvik, Håkon Solem og Olav Mogstad, og vi får igjen møte Arne, Bjarne og Klaus.

Skuespillerne er alltid godt oppdatert på ferskt stoff fra lokalmiljøet, og kommer med en overraskende vending.

Mennene sliter med uoverensstemmelser og misforståelser. Foto: Gunn Elin Røen Alltid spennende å se hvordan julekvelden blir for disse tre. Foto: Gunn Elin Røen

Dans

Dansekompaniet stilte med Stine Valde som instruktør og ni dansere. De danser til hele 8 av 16 sanger, og setter stort preg på forestillingen og skaper et fint helhetlig inntrykk.

Danserne Margrethe Mogstad, Ingrid Brekke, Marthe Brekke, Andrine Kvernberg Bævre, Ine Hamnes Øye, Thea Marie Henriksø, Sunniva Haltli, Ane Holter og Ylva Bæverfjord (i tilfeldig rekkefølge) er fullt med allerede under andre sangen. Foto: Gunn Elin Røen Tre av danserne. Foto: Gunn Elin Røen

Verdig avslutning

Under er det bilder av avslutningen. Egen bildesak kommer søndag.

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Billettene går fort unna, så det er kun få igjen.