Karstein Mauset er en av de som skaper julestemning i Surnadal kulturhus i helgen. I rolige "Long December Night" får han virkelig vist sin dype og beroligende stemme. Her med "Christmas Is All Around" hvor vi bak ham ser Sondre Skogseth på bass, Ann Iren Pettersen Dyrli og Hedda Moen Gjerstad.Foto: Gunn Elin Røen
– Come on and let it show!
Julepyntede musikere, dansere, vokalister, scene, mikrofonstativer, dørkarm, lerret, tangentinstrumenter og trommer setter stemningen sammen med dekorativ lyssetting og andre effekter, julesang og ablegøyer.
Gunn Elin RøenGunn ElinRøenSkribent
PublisertSist oppdatert
I helgen arrangerer SKUV Merry Fu**ing Christmas i samarbeid med Surnadal kulturhus. Det er åttende runde med dette juleshowet, og likevel klarer produsent og lydansvarlig, Rune Dalager, og styreleder i SKUV, Øystein Hjelle Bondhus, imponerende nok å trylle frem 15 sanger som ennå ikke har vært med tidligere.
Heid Snekvik har ansvaret for program/grafisk, mens Frank sPoon Botten sørger for at det er både stemningsfullt lys med vakre detaljer og at lerretet får en rolle som forsterker budskapet i sangtekstene.
Stor bredde
Årets vokalister er Pål Sæther, Ida Mo, Karstein Mauset, Hedda Moen Gjerstad og Ann Iren Pettersen Dyrli, som alle var med videre fra i fjor. Vokalistene utfyller hverandre og serverer gjestene sanger med stemmer som er både dyp, lys, kraftig, svak, rolig, og med fart og futt.
Musikerne
Bandet består av Peder Vaagland på tangentar, Ola Langli på banjo og gitarer, Sondre Skogseth på bass og kontrabass, Olav Nergård Tørset på slagverk, og Sigve Holten på gitarer. Sistnevnte er ny for året på MFC.
Annonse
– "Teløkk me advent", Bjarne!
Skuespillerne er tradisjon tro Eirik Nordvik, Håkon Solem og Olav Mogstad, og vi får igjen møte Arne, Bjarne og Klaus.
Skuespillerne er alltid godt oppdatert på ferskt stoff fra lokalmiljøet, og kommer med en overraskende vending.
Dans
Dansekompaniet stilte med Stine Valde som instruktør og ni dansere. De danser til hele 8 av 16 sanger, og setter stort preg på forestillingen og skaper et fint helhetlig inntrykk.
Verdig avslutning
Under er det bilder av avslutningen. Egen bildesak kommer søndag.