Vintersesongen er godt i gang, og som tidligere år blir vegen i Furuhaugmarka brøytet ca 1 km inn fra begge sider, til vinterparkeringene. Når vegen er brøytet helt gjennom skjer dette på privat initiativ, og veglaget har på vinterstid ikke ansvar for strekningen mellom vinterparkeringene.

Vegen blir brøytet primært til helg, og vil da være klar fra morgenen på fredag og brøytet ved behov gjennom helga. Det samme gjelder for jul og påske. Ved stort snøfall blir vegen brøytet også midt i uka.

Har noen behov for brøyting utenom disse tidene, kan brøyterne kontaktes. Disse kostnadene blir ikke dekt av veglaget.

Grønlisida: Odd Ivar Sande, 41465718

Furuhaugsida: Torgrim Furuhaug, 47756138

Styret i Furuhaugmarka Veglag