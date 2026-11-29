Julemarked på Lomunda Grendahus
Julegrana ble tent, og med et stort publikum og alle barna løpende rundt grana ble det nok skikkelig adventsstemning for alle oppmøtte.
Foto: Anne Skjølsvold
Pangstart for julestemningen
Det var lett å finne julestemningen på grendahuset i Lomunddalen søndag, med fulle markedsbord fra en rekke talentfulle aktører.
Det var duket for julemarked, juleverksted, loddsalg og julegrantenning på Lomunda grendahus søndag 29. november. Det var ingenting å utsette på stemmingen, og det var tydelig at alle aktører hadde forberedt seg godt.
Her var det produkter og julegavetips for alle og enhver, og et godt utfylt matsalg i stuen. Her kunne man finne både kaffe, kaker, gløgg og grøt , og ikke minst hjemmelagde produkter av May Ruth Halgunset, som har trødd til i alle ledd.
Fullsatt sal med utstillere. Det tok seg også voldsomt opp med besøkende i løpet av dagen, så det ble godt befolket mellom bodene.
Foto: Elise Landsem
Det var flere stasjoner med juleverksted for de store og små, med flinke arrangører og foreldre som hjalp til der det trengtes.
Foto: Elise Landsem
Mari Svanem veileder stødig i juleverkstedet.
Foto: Elise Landsem
Julepynten lager ikke seg selv, og krever full konsentrasjon!
Foto: Elise Landsem
Aud Melgård var på plass og solgte heklede figurer og håndlagde julekuler - for å nevne noe.
Foto: Elise Landsem
Ingrid Lernes og Gro Anita Wuttudal hadde en bod sammen hvor Ingrid solgte strikkede dukkeklær og barbieklær, og Gro Anita solgte strikkede plagg, julegodt og julekaker.
Foto: Elise Landsem
Anne Skjølsvold solgte forskjellig søm- og strikkeprodukter, blant annet et stort utvalg hjemmesydde toalettmapper.
Foto: Elise Landsem
Wenche Bergmann kunne by på et stort fargerikt utvalg hekle- og søm-produkter.
Foto: Elise Landsem
Unike vesker med broderi, laget av Bergmann.
Foto: Elise Landsem
Margot Meås var på plass og solgte "lopper".
Foto: Elise Landsem
Hos Aud Kari Elshaug hadde det allerede blitt litt utplukket da undertegnede kom til for å knipse bilde. Uten tvil populært med Aud Karis produkter, som var et godt utvalg trykk på duker, og skinn, vesker og mere til.
Foto: Elise Landsem
Bjørg Vikan med en stor bod med Tupperware-produkter.
Foto: Elise Landsem
Grethe Sandvik, primus motor May Ruth Halgunset og Unn Inger Halgunset trør til på kjøkkenet. May Ruth hadde også lagd mølsgraut, sunndalsgraut, flatbrød og krumkaker til salg. Til slutt ble det utsolgt for julegrøt, så de kunne melde om et godt oppmøte!
Foto: Elise Landsem
Blæstn kom og lagde julestemning i flott dekortert uteområde, i tide til julegrantenningen.
Foto: May Ruth Halgunset
Klokken 15.30 var det duket for musikk fra Blæstn og julegrantenning i nydelig vintervær!
Foto: Anne Skjølsvold
Når julegrana ble tent kom også nissen på besøk! Her ber nissen slemme barn om å rekke opp hånda, for og så forklare at det går an å gjøre snille nissestreker. Utover det måtte barna love å være snille helt frem til jul!
Foto: Ragnhild Lomundal Klock