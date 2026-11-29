Julemarked på Lomunda Grendahus

Julegrana ble tent, og med et stort publikum og alle barna løpende rundt grana ble det nok skikkelig adventsstemning for alle oppmøtte. Foto: Anne Skjølsvold

Pangstart for julestemningen

Det var lett å finne julestemningen på grendahuset i Lomunddalen søndag, med fulle markedsbord fra en rekke talentfulle aktører.