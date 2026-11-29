Rindal IL vant 35–31 mot Aksla, men tapte 28–35 mot Rollon/NTNUI-Ålesund i helgens dobbeltkamp. Eiri Henriksdotter Blekken var tilbake på laget hos Rindal IL og toppscorer i begge kampene.

Gro Anita Bolme sørget for sju mål da Rindal slo Aksla 35-31 lørdag. Bildet er fra hjemmekampen i høst som endte 30-30. Arkivfoto: Bård Inge Romundstad

Forrige helg ble det et knepent bortetap mot KBK Håndball for Rindal IL sine damer i 3.divisjon. Etter å ligget under med hele sju mål i første omgang, kom Rindal IL sterkt tilbake, men måtte se at poengene ble igjen i Kristiansund etter at hjemmelaget vant 26-24.

I helgen var det dobbeltkamper på Møre, med kamp mot Aksla i

Kolvikbakken idrettshall på lørdag og mot Rollon / NTNUI - Ålesund på søndag.

Rindal IL spilte åpningskamp i høst mot nettopp Aksla i Rindalshuset. Den kampen endte 30-30. Lørdag tok Rindal IL initiativet fra start, og etter fem minutter hadde de en to måls ledelse over hjemmelaget. Kampen bølget resultatmessig frem og tilbake utover i omgangen, og da lagene gikk til pause ledet Rindal IL med ett mål: 17-18.

Rindal IL startet også andre omgang best, og var raskt oppe i en fire måls ledelse, 19-23. Som i første omgang kom Aksla tilbake, og ti minutter ute i omgang stod det igjen uavgjort. Aksla dro ifra utover i omgangen, men Rindal IL klarte å ta igjen forspranget, og ti minutter før full tid var de igjen i ledelsen 28-29. Denne knappe ledelsen klarte de å øke inn mot kampslutt, og da dagens dommere Arnold Erling Måsøval-Jensen og Stefan Andre Giske blåste av kampen stod det 31-35 til Rindal IL.

Eiri Henriksdotter Blekken var tilbake hos Rindal IL mot Aksla og scoret hele 10 mål, Gro Anita Bolme noterte seg for sju scoringer, hvorav ett mål på straffekast.

Eiri Henrikdsotter Blekken ble Rindal ILs toppscorer i begge kampene denne helgen, med 21 mål totalt. Arkivfoto: Bård Inge Romundstad

Rollon / NTNUI- Ålesund lå før kampen på tredjeplass på tabellen med 13 poeng. Etter seieren mot Aksla var Rindal IL kommet seg opp på femteplass, bare to poeng bak Ålesundslaget.

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Rollon / NTNUI- Ålesund startet kampen klart best. Rindal IL hang med til 3-3 i første omgang, men så ble det fire raske baklengs og kvarteret ut første omgang ledet Ålesundslaget 8-4. Rollon / NTNUI- Ålesund fortsatte å dra ifra, og til pause lå Rindal IL under hele 20-11, og det så mørkt ut for andre omgang.

I andre omgang scoret imidlertid Rindal IL fire mål uten at Rollon / NTNUI- Ålesund klarte å kvittere, og ledelsen var nede i fire mål. Etter en timeout kom imidlertid hjemmelaget sterkt tilbake, og ti minutter før slutt var andreomgang var ledelsen igjen oppe i åtte mål. Etter dette jevnet kampen seg ut, og da dommerne, Morten Berge Digernes og Stefan Andre Giske, blåste av kampen i Fagerneshallen sto det 35-28 til Rollon / NTNUI- Ålesund.

Som mot Aksla ble Eiri Henriksdotter Blekken klar toppscorer med hele 11 mål. Gro Anita Bolme scoret åtte og Marit Ustad Hove seks mål.

Rollon / NTNUI- Ålesund rykket opp på andreplass på tabellen etter kampen, mens Rindal IL med 11 poeng nå ligger på sjetteplass.

Rindal IL sine neste kamper i 3.div er mot Volda 2 og Sula / Langevåg 12. og 13.desember.

Se kampfakta og tabeller på håndballforbundets sine nettsider.