Fra mandag ettermiddag til natt til tirsdag ventes lokalt fare for is på grunn av underkjølt regn og overgang til mildvær. Foto: Skjermdump fra met.no

Fra seint mandag ettermiddag til natt til tirsdag ventes lokalt fare for is på grunn av underkjølt regn og overgang til mildvær. Regnet kan fryse til is på vegbanen, på kjøretøy og på andre gjenstander

Fra mandag ettermiddag til natt til tirsdag ventes lokalt fare for is på grunn av underkjølt regn og overgang til mildvær. Foto: Skjermdump fra met.no

Det kan være lokalt vanskelige kjøreforhold. Transporttjenester kan også bli påvirket. Beregn ekstra tid til transport og kjøring. Bruk riktige dekk og kjør etter forholdene.

Tilpass farten og kjør etter forholdene.

Varselet gjelder for Indre strøk av Trøndelag fra mandag ettermiddag til tirsdag morgen.